Şahangiller Espor CS: GO analistleri castello ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı!

Şahangiller Espor, CS: GO analisti castello ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı!

Şahangiller Espor CS: GO analistleri Hazım Orhun "castello" Dalbeyler ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası yeni sezonuna davet alan takımın yeni analistinin kim olacağı ise merak konusu oldu. Takım sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yaklaşık bir buçuk yıldır beraber çalıştığı castello ile işte böyle vedalaştı!

Hazım Orhun "castello" Dalbeyler ayrılığın ardından "An itibariyle yaklaşık bir buçuk yıldır başında iyisiyle kötüsüyle bulunduğum kadromdan ayrılmış bulunmaktayım.

bu 5'linin yeri benim için her zaman ayrı olucak hepsini çok seviyorum kardeşlerim benim." sözlerinde bulundu.

Şahangiller'in, espor sektörüne girdiğinden beri CS: GO kadrosunu hep ileriye taşımaya çalıştığını gördük. Özellikle Emre "duggyversus" Oktay transferinin ardından kadronun çok daha ileriye gittiğini gördük. Bakalım önümüzdeki turnuvalarda ve özellikle INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası yeni sezonunda nasıl bir ilerleme gösterecek.

Kaynak: Playerbros