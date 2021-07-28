Şahangiller Espor AksNN ile anlaştı!
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Şahangiller Espor AksNN ile anlaştı!

Şahangiller Espor AksNN ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Şahangiller Espor PUBG ekibini güçlendiriyor!

Espor ekosistemine girdiği andan bu yana başarılı bir grafik sergileyen espor organizasyonu Şahangiller Espor AksNN ile anlaştı.

PUBG ekosistemine girişinden bu yana katıldığı turnuvalarda iyi bir performans gösteren organizasyon, PUBG ekibini güçlendirdi. Organizasyonun yaptığı bu transfer, takımı memnun ederken taraftarları da memnun etmiş gibi görünüyor.

Organizasyon, Mehmet Arıcı ile anlaştığını "Artık paraşütlerimiz daha güçlü açılacak. PUBG takımımızın yeni koçunu sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Mehmet 'AksNN' Arıcı artık PUBG takımımıza koçluk yapacak. Başarılar ejderha!" açıklamasıyla sosyal medya kanalları üzerinden duyurdu.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz, başarılar!

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Kaynak: Playerbros

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