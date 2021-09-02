Şahane Hayaller filmi oyuncuları kim? Şahane Hayaller filmi konusu, oyuncuları ve Şahane Hayaller özeti!
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ŞAHANE HAYALLER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı'nın oturduğu, komedi türündeki 'Şahane Hayaller' filminin oyuncu kadrosunda Ömer Başdoğan, Salih Kalyon, Suzan Aksoy, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.
ŞAHANE HAYALLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı
Oyuncular: Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Salih Kalyon, Suzan Aksoy, Çetin Altay
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 2020 (89 dk)
Vizyon Tarihi : 7 Şubat 2020 Cuma
Senaryo: Ömer Başdoğan, Furkan Başdoğan Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.