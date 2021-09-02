Şahane Hayaller filmi oyuncuları kim? Şahane Hayaller filmi konusu, oyuncuları ve Şahane Hayaller özeti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şahane Hayaller filmi oyuncuları kim? Şahane Hayaller filmi konusu, oyuncuları ve Şahane Hayaller özeti!

Şahane Hayaller filmi oyuncuları kim? Şahane Hayaller filmi konusu, oyuncuları ve Şahane Hayaller özeti!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şahane Hayaller filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şahane Hayaller konusu, özeti ve Şahane Hayaller oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şahane Hayaller filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Şahane Hayaller filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şahane Hayaller filmini izleyecek olanların merak ettiği Şahane Hayaller konusu nedir, Şahane Hayaller oyuncuları kimler ve Şahane Hayaller özeti gibi konuları inceliyoruz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ŞAHANE HAYALLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı'nın oturduğu, komedi türündeki 'Şahane Hayaller' filminin oyuncu kadrosunda Ömer Başdoğan, Salih Kalyon, Suzan Aksoy, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

ŞAHANE HAYALLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı

Oyuncular: Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Salih Kalyon, Suzan Aksoy, Çetin Altay

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2020 (89 dk)

Vizyon Tarihi : 7 Şubat 2020 Cuma

Senaryo: Ömer Başdoğan, Furkan Başdoğan Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Salih Uçan Umut Meraş Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şahane Hayaller filmi oyuncuları kim? Şahane Hayaller filmi konusu, oyuncuları ve Şahane Hayaller özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 08:33:01. #1.15#

title