Şahane Hayaller Filmi
Haberler » Sinema » Şahane Hayaller Filmi - Haberler

Şahane Hayaller Filmi

Şahane Hayaller filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Şahane Hayaller filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

06.01.2020 22:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:58
Şahane Hayaller Filmi

koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı'nın oturduğu, komedi türündeki 'Şahane Hayaller' filminin oyuncu kadrosunda Ömer Başdoğan, Salih Kalyon, , Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı

Senaryo: Ömer Başdoğan, Furkan Başdoğan

Oyuncular: Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Çetin Altay, Suzan Aksoy, Erkan Can, Berrak Güvem, Nazlı Pınar Kaya, Salih Kalyon

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Şahane Hayaller

Yapımcı Firma: Eren Medya

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 07.02.2020


Şahane Hayaller Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler