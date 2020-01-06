Şahane Hayaller Filmi
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Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı'nın oturduğu, komedi türündeki 'Şahane Hayaller' filminin oyuncu kadrosunda Ömer Başdoğan, Salih Kalyon, Suzan Aksoy, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı
Senaryo: Ömer Başdoğan, Furkan Başdoğan
Oyuncular: Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Çetin Altay, Suzan Aksoy, Erkan Can, Berrak Güvem, Nazlı Pınar Kaya, Salih Kalyon
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Şahane Hayaller
Yapımcı Firma: Eren Medya
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 07.02.2020
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