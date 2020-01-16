Şahan Gökbakar, Wikipedia'nın açılmasından duyduğunu memnuniyeti gösterdi

16.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:23

29 Nisan 2017'den beri erişime kapalı olan Wikipedia'ya erişim yasağı kalktı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise gündemde olan konu hakkında ilk kez paylaşım yaparak fikrini söyledi.

"HAYDİ HAYIRLI OLSUN"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme dair konularda ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şahan Gökbakar, bu sefer de erişim yasağı kaldırılan Wikipedia hakkında yorum yaptı. Yaklaşık üç yıldır erişim yasağı bulunan Wikipedia üzerindeki erişim engelinin kalkmasının ardından bir paylaşımda bulunan Gökbakar, yasağın kalkması karşısında duyduğu memnuniyeti "Haydi hayırlı olsun. Teşekkürler AYM" diyerek gösterdi.

WIKIPEDIA OLAYINDA NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye'yi terör gruplarıyla aynı düzlemde gösteren makaleler nedeniyle 29 Nisan 2017'de erişime kapatılan Wikipedia hakkındaki bireysel başvuruları ele aldı. Yüksek Mahkemenin 'ifade özgürlüğünün ihlali' kararının ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği de erişim engelinin kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ulaşmasının ardından saat 22.30'da Wikipedia, 3 yıl aranın ardından tekrar erişime açıldı.