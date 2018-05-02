Şahan Gökbakar Tosun Paşa İddialarını Yalanladı

Türkiye'nin iki önemli komedyeni Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın, Kartal Tibet'in yönettiği, Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Müjde Ar ve Ayşen Gruda'nın rol aldığı 1976 yapımı "Tosun Paşa"yı yeniden çekme talebiyle Arzu Film'e başvurduğu iddiaları asılsız çıktı.

"ARZU FİLM'LE GÖRÜŞMEDİM"

Instagram hesabının hikaye bölümünden açıklama yapan Şahan Gökbakar, "Hiçbir suretle Arzu Film'le görüşmedim. Tosun Paşa isimli filmin veya başka bir şirkete ait herhangi bir filmin yeninden yapımıyla ilgilenmiyorum. O filmler o haliyle, o ustalarla güzel. Yalan haber yazmayın, arayın basın sorumlumuzu sorun. Çok zor değil artık bu işler. Sıradaki projem ise; Recep İvedik 6" dedi.