Meclis lokantasına ait adisyonu paylaşan Şahan'ın haklı isyanı: Bu gerçek mi? - Haberler Magazin
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Meclis lokantasına ait adisyonu paylaşan Şahan'ın haklı isyanı: Bu gerçek mi?

Haberler.com - Magazin
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Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi'ne ait adisyonu paylaştı. Fiyatlara isyan eden Gökbakar, "Bu gerçek mi? Yani siz Meclis'te gerçekten 2.5 liraya çorba icip,18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?" ifadelerine yer verdi.

Meclis lokantasına ait bir adisyon sosyal medyanın gündemine oturdu. Adisyondaki fiyatlar, piyasa fiyatlarının neredeyse dörtte bir oranında. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan oyuncu Şahan Gökbakar da duruma tepki gösteren isimlerden biri oldu.

"BU GERÇEK Mİ?"

"Şükür bugün de doyduk" hashtagiyle paylaşım yapan Gökbakar, "Bu gerçek mi? Yani siz Meclis'te gerçekten 2.5 liraya çorba icip,18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?" notunu düştü.

İşte Şahan Gökbakar'ın o paylaşımı;

Meclis lokantasına ait adisyonu paylaşan Şahan'ın haklı isyanı: Bu gerçek mi?

Haberler.com - Magazin

Şahan Gökbakar, Magazin, Haber

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Yorumlar (4)

OguzKAGAN Kagan:

İşte bu. "GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLEMENTER SİSTEM"

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delidolu :

Yaw yazıktır milletvekili dediğin bizlerin refahı için binbir çile çekiyor gece gündüz çalışıyo 3 kuruş maaş alıyor bırakın bedava yesinler ama dimi

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Doğrucu Davud:

Evet doğru bizzat gördüm. Gerekçeleri de milletvekilleri misafirlerine yemek ısmarladığında fazla para ödemek zorunda kalmasınlarmış. Aynı durum Bakanlık yemekhanelerinde de geçerli

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