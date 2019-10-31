Şahan Gökbakar "Recep İvedik 6" ile Konya yerine Kenya'da! | Magazin Burada Özel Röportaj

31.10.2019 17:46

Fragmanıyla 20 Milyon izlenmeyi geçen "Recep İvedik 6" 8 Kasım'da vizyona giriyor.Şahan Gökbakar filmin hazırlık ve çekim aşamalarını Magazin Burada'ya anlattı. Recep İvedik'in Konya'ya gidecekken kendini Kenya'da bulmasıyla başlayan hikaye için Bursa Karacabey' de 2 Afrika Köyü kuruldu!

#Recepİvedik6 #ŞahanGökbakar #Recepİvedik