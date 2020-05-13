Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı
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Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapıp Instagram hesabından "Bitti" diye paylaşan Merve Boluğur'u, 3 parçalık puzzle ile tiye aldı.

Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı
13.05.2020 22:17 | Son Güncelleme: 13.05.2020 22:41

Karantina sürecinde üniversite sınavına hazırlanan hatta Oxford Üniversitesi'ni takibe alan güzel oyuncu Merve Boluğur, 40 parçalık puzzle yapıp Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Bitti" diye paylaşınca sosyal medyanın diline düşmüştü.

Bu durumu tiye alan sosyal medya kullanıcılarına Merve Boluğur, "Bebek misin? Deli misin? Bıdı bıdı... 10'luk puzzle yapacağım, eğleneceğim. Karantinada atom mu parçalıyorsunuz? Aşı mı buldunuz? Sevgiler" diyerek karşılık vermişti.

ŞAHAN GÖKBAKAR TİYE ALDI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Merve Boluğur'a gönderme yaptı. Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapıp sosyal medyadan "Bitti" diye paylaşan Merve Boluğur'u, 3 parçalık puzzle ile tiye aldı.

Şahan Gökbakar, Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı
Şahan Gökbakar, Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı
Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı
Haber Yorumları (1)
OSMAN: Siyaset sahan sanat yap, siyaset degil
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