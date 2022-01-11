Şahan Gökbakar, Merkez Bankası'nın kararına rağmen bankaların faizi indirmemesine isyan etti - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şahan Gökbakar, Merkez Bankası'nın kararına rağmen bankaların faizi indirmemesine isyan etti

Haberler.com - Haberler | Magazin

Son dönemde yaptığı eleştirilerle gündeme gelen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, bankalara faiz isyanında bulundu. Merkez Bankası'nın kararına rağmen faizleri yüksek tutan bankaları eleştiren Şahan, "Faizlerin %14 e indiği falan yok bu arada. Bugün bankalardan 32 gün %19 ve %19.25 gibi fiyatlar almış bizim muhasebe. Kur korumalıda ise %17. Yani MB faizi indiriyor ama bir tek kendi indiriyor herhalde? Bankalar bildiğini okuyor gibi." dedi.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e indirmesine rağmen bankaların faiz oranını yüksek tutmasına ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan tepki geldi. Şahan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

"BANKALAR BİLDİĞİNİ OKUYOR"

Şahan Gökbakar, "Faizlerin %14 e indiği falan yok bu arada. Bugün bankalardan 32 gün %19 ve %19.25 gibi fiyatlar almış bizim muhasebe. Kur korumalıda ise %17. Yani MB faizi indiriyor ama bir tek kendi indiriyor herhalde? Bankalar bildiğini okuyor gibi. Bu niye böyle sizce değerli ekonomistler?" ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar, Merkez Bankası'nın kararına rağmen bankaların faizi indirmemesine isyan etti

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Ücretli öğretmenlerin maaşını öğrenen Şahan Gökbakar isyan etti: Duvara bakıp utanç hissettim

Ücretli öğretmenlerin maaşını öğrenen Şahan Gökbakar isyan etti: Duvara bakıp utanç hissettim

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title