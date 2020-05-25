Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Komedyen Şahan Gökbakar, kızına aldığı ayakkabılar küçük gelince sosyal medya hesabından ihtiyacı olan birilerine göndermek istediğini söyledi. Gökbakar bu ince düşüncesiyle takipçilerinin gönlünü fethetti.

Ailesine olan düşkünlüğüyle tanınan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kızı Ela için 4 tane terlik aldı. Ancak terliklerin kızına olmadığını fark eden Gökbakar, bunları başka çocuklara hediye etmek istedi.

"ELOŞ, 4 MİNİK ARKADAŞINA HEDİYE ETMEK İSTEDİ"

Terliklerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Gökbakar, "Değerli dostlar, Ela'ya terlik almıştım fakat maalesef küçük geldi... Bunları iade etmek yerine ihtiyacı olan 4 minik arkadaşına hediye etmek istedi Ela... Bende buraya koydum... 22-23 numara bunlar yani 6C diye geçiyor... Ayağı bu numara olan 4 minik kız çocuğuna Eloş'tan karınca kararınca... İsteyenler olursa aşağıya yazsın, bir şekilde ulaştırırız..." dedi.

Gökbakar'ın paylaşımını görenler "Güzel davranış", "Ne tatlı bir düşünce" ve "Güzel kalpli insan" yorumlarını yaptı.