Şahan Gökbakar'dan Vladimir Zelenskiy'i destek: Cesurca ülkesini savunuyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkede seferberlik ve sıkıyönetim ilan edildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve başkent Kiev'de sivillere ait binaların bombalandığını söyledi. Eski bir komedyen olan Zelenskiy, saldırıların ardından ülkesini yönetemediği gerekçesiyle eleştirildi. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise bu eleştirilere tepki gösterdi.

"HERKESE POSTA KOYAN DÜNYA LİDERLERİ NEREDELER?"

Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Şahan Gökbakar, Twitter hesabından Zelenskiy hakkında eleştirilere "Bana ve diğer komedyenlere 'İşte komedyen ülkeyi yönetince böyle olur, ülke işlerine burnunu sokma' diye yorum yazanlar; o 'komedyen' Zelensky cesurca ve yalnız başına ülkesini savunuyor! Asıl atıp tutan, herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba? Kim daha mert çıktı?" diyerek tepki gösterdi.

Vladimir Zelenskiy