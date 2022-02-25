Şahan Gökbakar'dan Vladimir Zelenskiy'i destek: Cesurca ülkesini savunuyor - Haberler
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Şahan Gökbakar'dan Vladimir Zelenskiy'i destek: Cesurca ülkesini savunuyor

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Şahan Gökbakar, eski bir komedyen olduğu için ülkesini yönetemediği yönünde eleştirilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e destek oldu. Zelenskiy'in eleştirilmesine tepki gösteren Gökbakar, "Cesurca, yalnızca ülkesini savunuyor. Herkese posta koyan dünya liderleri neredeler" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkede seferberlik ve sıkıyönetim ilan edildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve başkent Kiev'de sivillere ait binaların bombalandığını söyledi. Eski bir komedyen olan Zelenskiy, saldırıların ardından ülkesini yönetemediği gerekçesiyle eleştirildi. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise bu eleştirilere tepki gösterdi.

"HERKESE POSTA KOYAN DÜNYA LİDERLERİ NEREDELER?"

Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Şahan Gökbakar, Twitter hesabından Zelenskiy hakkında eleştirilere "Bana ve diğer komedyenlere 'İşte komedyen ülkeyi yönetince böyle olur, ülke işlerine burnunu sokma' diye yorum yazanlar; o 'komedyen' Zelensky cesurca ve yalnız başına ülkesini savunuyor! Asıl atıp tutan, herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba? Kim daha mert çıktı?" diyerek tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar'dan Vladimir Zelenskiy'i destek: Cesurca ülkesini savunuyor

Şahan Gökbakar'dan Vladimir Zelenskiy'i destek: Cesurca ülkesini savunuyorVladimir Zelenskiy

Şahan Gökbakar'dan Vladimir Zelenskiy'i destek: Cesurca ülkesini savunuyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Vladimir Zelenskiy, Şahan Gökbakar, Twitter, Ukrayna, Rusya, Magazin, Güncel, Haberler

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