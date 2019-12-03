: "Şah mat"ın küçük ustasının gözü dünya şampiyonluğunda

03.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:05

Bursa'da yaşayan 8 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, 2,5 yıl önce anaokuluna giderken öğrendiği satrançtaki başarılarıyla beğeni topluyor.

Özel bir kolejde 3'üncü sınıfa devam eden Yağız Kaan, anaokulunda satranç dersinde öğrendiği bu sporda kısa sürede önemli başarılara imza attı.

Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu unvanlarını elde eden, katıldığı turnuvalardan yaklaşık 40 madalya ve çok sayıda kupa ile dönen Yağız Kaan Erdoğmuş'un bu spordaki başarısı göz dolduruyor. Satrançta 12 yaşında "büyük usta" olmayı amaçlayan Yağız Kaan, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da birinciliği hedefliyor.

Yağız Kaan Erdoğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anaokulu sıralarında öğrendiği satrançta ilk kez babasıyla oynadığını ve berabere kaldığını söyledi.

Sonra babasının kendisini satranç kursuna yazdırdığını ve orada herkesi yenince profesyonel bir kulübe geçtiğini belirten Yağız Kaan, "Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarım var. Birçok turnuvaya katıldım, çok fazla birinciliklerim ve madalyalarım var. 40'a yakın diye tahmin ediyorum. Genç yaşlarda 'büyük usta' olmuş Vahap Şanal ve Batuhan Daştan'ı örnek alıyorum. Bunun dışında örnek aldığım yabancı satranççılar da var." diye konuştu.

Yağız Kaan Erdoğmuş, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da ağustos ayında gerçekleştirilen 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 8 yaş kategorisinde altın madalya kazandığını aktardı.

Bu turnuvadaki başarılarına değinen Yağız Kaan, şu görüşleri paylaştı:

"O şampiyonada Rus rakibim beni zorladı ama ben onu yendim. Ben Avrupa birincisi oldum, Rus rakibim ise Avrupa 6'ncısı oldu. Bir ay sonra Çin'de düzenlenen dünya şampiyonasına biz ülke olarak katılım göstermedik. Benim Slovakya'da yendiğim Rus rakibim, Çin'de dünya şampiyonu oldu. Bundan sonraki hedefim önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılarak ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak."

"Aile olarak gerekli desteği veriyoruz"

Baba Selahattin Erdoğmuş da Yağız Kaan'daki satranç sevdasının anaokulundayken başladığını anlattı.

Oğlunun, bir gün eve geldiğinde kendilerine satranç takımı olup olmadığını sorduğunu kaydeden Erdoğmuş, "Biz de annesi ile birbirimize bakıp 'Evde satranç takımı yok' dedik." ifadesini kullandı.

Bir süre sonra ona satranç takımı aldığını aktaran Erdoğmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreye çok fazla birincilikler sığdırdı. Yağız sadece yaş grubuyla oynamıyor, büyüklerle de oynuyor. En son geçen haftalarda Mersin'de düzenlenen turnuvada birinciliği averajla kaybederek ikinci oldu. Slovakya'da İstiklal Marşı'nın okutulması, ay-yıldızlı bayrağın göndere çekilmesi bir Türk evladı olarak büyük bir mutluluk. Bu mutluluğu yaşatanın sizin çocuğunuzun olması da gözyaşlarınıza hakim olamamanıza sebep oluyor. Üstün yetenekli veya üstün zekalı değil ama çok fazla emek harcıyor. Satrançla ilgili kitapları okuyor. Büyük ustaların maçlarını izliyoruz. Onunla satranç üzerine çok fazla vakit geçiriyoruz. Ablası ve annesi çok destek oluyor. Aile olarak Yağız'a gerekli desteği veriyoruz ve vereceğiz. Yağız'a kupaları için bir dolap ayırmıştık. En son Mersin'de aldığı kupayı dolaba koyacak yer bulamadık. Evladımızın başarısı böyle devam ederse yeni dolaplar Yağız'ı bekliyor."

Anne Gülsüm Erdoğmuş oğluyla gurur duyduğunu, ona her türlü desteği sağladıklarını belirtti.

"Savcı olmak istiyor"

Yağız Kaan'ın kolejdeki öğretmenlerinden Nilgün Keçeci ise onun çok sakin bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Özellikle sayısal derslerdeki katılımı, pratik düşünmesi ve hızlı karar vermesinin onun en belirgin yönleri olduğunu ifade eden Keçeci, "Onun hayatında satranç çok önemli bir yer tutuyor. Tanıdığı büyük satranççılardan biri savcı olduğunu için ve atak oynadığını düşündüğü için kendisini özdeşleştiriyor. Bundan dolayı savcı olmaya karar vermiş. Dilerim bu hedefine ulaşır çünkü o azmi ve kararlılığı görüyorum. Katıldığı turnuvalarda aldığı sonuçlarla yüzümüzü güldürüyor. En çok futbol oynamayı seviyor. Zil çaldığında sınıfta tutamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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