Sagopa Kajmer Ceza ile rap yarışmasında jüri mi olacak? Sagopa Kajmer Ceza Acun Ilıcalı'nın Exxen adlı platformunda mı yer alacak?

Acun Ilıcalı, TV8'in yeni bir platformu için hazırlıklarını tamamladı. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı da Exxen adında yeni bir dijital platform kuruyor. Exxen ne zaman açılacak? Exxen proje içerikleri belli oldu! Sagopa Kajmer Ceza ile yarışma programında jüri mi olacak? Sagopa Kajmer Ceza Acun Ilıcalı'nın Exxen adlı platformunda mı yer alacak?

Acun Ilıcalı, bir süre önce Netflix'e rakip olarak dijital dizi ve film platformu kuracağını duyurmuştu. Gelişmenin ardından Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni platformun adını Exxen olarak açıkladı. Exxen ne demek?Exxen ne zaman açılacak? Sagopa Kajmer Ceza ile yarışma programında jüri mi olacak? Sagopa Kajmer Ceza Acun Ilıcalı'nın Exxen adlı platformunda mı yer alacak?

EXXEN NEDİR?

Exxen, Acun ılıcalı'nın bir süre önce duyurduğu dijital yayıncı platformudur. Daha önce Netflix veya Blu TV eş dğeerinde bir proje tasarladığını bildiren Ilıcalı'nın açıklamasına göre, yeni platformun içeriği genel olarak yarışma programlarından oluşacak.

EXXEN PROJE İÇERİKLERİ NELER?

Pek çok dizi, film, belgesel ve yarışmaya yer verilecek olan Exxen'de tanıdık yüzler de göreceğiz. Acun Ilıcalı'nın verdiği bilgilere göre platform içerisinde sosyal medya fenomenlerini, usta oyuncuları göreceğiz.

CEZA SAGOPA KAJMER RAP YARIŞMASINDA JÜRİ Mİ OLACAK?

Küs olmasalar da aralarının eskisi kadar iyi olmadığı bilinen Ceza ve Sagopa Kajmer'in de bu yarışmada buluşması bekleniyor. Jüri koltuğuna oturacak isimler epey iddialı ve de çok dikkat çekecek gibi duruyordu.

SAGOPA KAJMER NE DEDİ?

Sagopa Kajmer ise bu sorulara cevap verdi. Tweet atarak açıklama yapan Sagopa Kajmer:

"Sevgili sevenlerim, bu ikinci olacak fakat yinelemek istiyorum ki; ben şu an için herhangi bir yarışmaya jüri olmadım. Olursam söyleyeceğim."