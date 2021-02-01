Sagopa Kajmer Ceza için ne dedi? Sagopa Kajmer'den rap dünyasına umut verici açıklamalar!

Rap dünyasında sık sık adı anılan isimlerden olan Sagopa Kajmer, yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor. Sagopa Kajmer'in yaptığı açıklamalar sonrası Sagopa Kajmer Ceza için ne dedi? sorusunun cevabı merak edildi.

Türkiye'de rap müziğin öncülerinden Ceza ve Sagopa Kajmer arasındaki kavga ve küslük bir dönem çok konuşulmuştu. Hayranları tarafından barıştırılma kampanyaları düzenlenen ikili sık sık gündeme gelmeye de devam ediyor. Sagopa Kajmer, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı ve bu iddiaları güçlendirdi.

SAGOPA KAJMER CEZA İÇİN NE DEDİ?

Türkçe rapin ilk dönemlerinde, en çok ses getiren isimlerden olan Ceza ve Sagopa Kajmer, geçmişte yaşanan gerilim ve açılan davalar dolayısıyla bir dönemi küs geçirdi. Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım rap camiasını yakından takip eden müzikseverleri heyecanlandırdı.

Kajmer, sosyal medya hesabında Ceza, Fuat Ergin ve Dr. Fuchs'ı etiketleyerek, "Biz Türk Rap'in 4 kişilik temel taşıyız. Görüşmesek de, buluşmasak da, atışsak da, herbirimizin ayrı ayrı hakkı vardır. Yaşasın Rap" mesajını paylaştı.

SAFOPA KAJMER VE CEZA NEDEN KÜSTÜ?

2000 yılında tanışan ve arkadaşlıklarını Kuvvetmira isimli rap oluşumunda sürdüren Ceza ve Sagopa Kajmer, 2007 yılında taraf oldukları dava nedeniyle küslük yaşadı.

Takma adını, Mısır piramitlerinin içindeki hava sirkülasyonunu araştıran bir bilginden alan Sagopa Kajmer, 2007 yılında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği dilekçede, Ceza ve Ayben'in, küfürlü müzikler yaparak kendisi ve eşi Kolera'yla (Esen Özyavuz) uğraştıklarını belirtti. Bir dönem Ceza'nın Med Cezir ve Rap Star albümlerinin müziklerini yaptığını söyleyen Sagopa Kajmer, ikilinin takma ismiyle "Salako" diye dalga geçtiklerini belirtti.

Sagapo Kajmer, Ceza ve Ayben'in, görüntülerini 11 Şubat'ta internet sitesi YouTube'a verdikleri bir konserlerinde ağır ifadeler kullandıklarını, bu kadar küfür ve hakaretin bir karşılığının olması gerektiğini dilekçesinde vurguladı.

2003'teki bir İsveç konserinde Ceza'yla aralarının açıldığını söyleyen Kajmer, "Dönüşte, o zamanki kız arkadaşım, şu anki eşime, çok ağır küfürler ettiler. Olay artık namus davasına dönüşmüştür. Şikayetçiyim. Uzlaşmayı isterlerse kabul etmiyorum. Ayben de rapçi ve eşimi gözden düşürüp, tek kalmak istemektedir" iddiasında bulunmuştu.