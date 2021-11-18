Sağlıklı Yaşam - Ağız ve Diş Sağlığı Genel sağlık üzerinde ciddi etkileri olan ağız ve diş sağlığı konusunda uzmanından detaylı ve faydalı bilgiler elde edebilmek için Dr. Nelli Yıldırımyan'ın konuk olacağı seminerimize tüm halkımız davetlidir.

Etkinlik Türü: Seminer

Etkinlik Tarihi: 23 Kasım 2021, Salı

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 15: 00

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