Sağlıkçılar, Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde ağırlandı
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Sağlıkçılar, Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde ağırlandı

Sağlıkçılar, Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde ağırlandı
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

Üsküdar'da Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları, "Boğaziçi Mehtapları" konserinde bir araya geldi.

Üsküdar'da Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları, "Boğaziçi Mehtapları" konserinde bir araya geldi.

Üsküdar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 300'e yakın sağlık çalışanı, Valide Sultan Gemisinde düzenlenen "Boğaziçi Mehtapları" konserinde ağırlandı.

Etkinlikte profesörler, doktorlar, hemşireler ve sağlık görevlilerinden oluşan 300'e yakın sağlık çalışanını buluşturan Valide Sultan Gemisi'nde, Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen konserde, uzun yıllar müzikal ve operalarda sahne alan Serap Çiftçi, Türk sanat musikisinin nadide eserlerini seslendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar Belediyesi Valide Sultan gemisinde sağlık çalışanlarımıza bir teşekkür anlamında bu akşam Boğaziçi mehtaplarının altında bir gece düzenledik." ifadelerini kullandı.

Devlet opera sanatçısı Serap Çiftçi'nin ve ekibinin katkılarıyla güzel bir akşam yaşandığını işaret eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Üsküdar, Beykoz ve Ümraniye'de ki hastanelerde çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanı arkadaşlarımızla güzel bir akşam oldu gerçekten. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık çalışanlarımız, özellikle bu pandemi sürecinde kendi sağlıklarını tehlikeye attılar. İnanılmaz fedakarlık gösterdiler. Özellikle salgına maruz kalan vatandaşlarımızın biran önce sağlıklarına kavuşmaları adına gerçekten çok emek harcadılar. Onlara milletçe şükran borçluyuz ve teşekkür ediyoruz. Hem bir teşekkür anlamında hem de güzel bir boğaz gezisi olsun istedik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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