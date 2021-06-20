Sağlıkçılar Mereto Dağına tırmandı
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Sağlıkçılar Mereto Dağına tırmandı

Sağlıkçılar Mereto Dağına tırmandı
Anadolu Ajansı / Metin Özmen - Haberler | Güncel

Kozluk ilçesinde görev yapan sağlık yöneticileri Sason ilçesinde bulunan Mereto Dağına tırmandı.

Kozluk ilçesinde görev yapan sağlık yöneticileri Sason ilçesinde bulunan Mereto Dağına tırmandı.

Kozluk İlçe Sağlık Müdürü Fırat Güneş, uzun süredir Mereto Dağına çıkma hayali olduğunu belirterek, bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Dağın zirvesine yakın olan Purşeng Yaylasına kadar yolun açılmasıyla zirveye tırmanışın kolaylaştığını aktaran Güneş, doğa harikası Mereto Dağından bölgedeki yerleşim birimlerinin çok güzel göründüğünü dile getirdi.

Kozluk Devlet Hastanesi Müdürü Murat Yardımcı da serin bir yerde günü geçirmenin keyfini yaşadıklarını, baharın yaşandığı, çiçeklerin açtığı, soğuk suların aktığı bir yer olan Mereto Dağının görülmeye değer muhteşem yerlerden biri olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

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