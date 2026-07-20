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Sağlıkta İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı yapıldı

Sağlıkta İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı yapıldı
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Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 2026 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda çalışan sağlığı, iş kazalarının önlenmesi, risk değerlendirme ve eğitim faaliyetleri ele alındı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü 2026 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı Sağlık Müdürlüğü koordinasyonda gerçekleştirilmiş olup, toplantıya kurul üyesi başkanlıkların temsilcileri ile İSG Profesyonelleri katılımı sağlandı.

Düzenlenen toplantıda çalışan sağlığı ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, iş kazalarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler, risk değerlendirme süreçleri, eğitim faaliyetleri, periyodik muayeneler, acil durum hazırlıkları ve kurum içersinde güvenli çalışma ortamının sürdürebilirliğine ilişkin konular ele alındı. Ayrıca toplantıda çalışan sağlığının korunması, güvenli çalışma ortamlarının güçlendirilmesi ve sunulan hizmetlerin kalitesini artırılması amacıyla yürütülen faaliyetler değerlendirilerek planlamalar, hedefler ve izlenecek yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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