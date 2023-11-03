Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Kdz. Ereğli'de bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Narko Rehberler aracılığıyla öğrenci velilerine bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. Broşür dağıtımı, uyuma aplikasyonu tanıtımı, kısa film gösterimi ve uyuşturucu madde bağımlılığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kdz. Ereğli ilçesinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ereğli Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Narko Rehberler vasıtasıyla 30 öğrenci velisine broşür dağıtıldı, Uyuma aplikasyonu tanıtıldı, İki Ekmek adlı kısa film izletildi ve uyuşturucu madde bağımlılığının zararları konusunda bilgilendirme yapıldı, bu çerçevede Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bilgilendirme faaliyetlerin devam edeceği belirtildi. - ZONGULDAK