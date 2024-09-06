Zihinsel Engelli Çocuklarda Yabancı Cisim Yutma Vakaları Artıyor

Zihinsel engelli çocuklar başta olmak üzere birçok kişinin yanlışlıkla yuttuğu kaşıktan çiviye, plastikten saç kılına çeşitli cisimlerin hayati risk oluşturabileceği bildirildi.

Çevre illerden de hasta kabul eden Kayseri Şehir Hastanesine kaşık, çivi, metal para, toplu iğne, saç kılı, plastik ve benzeri cisimleri yutan çok sayıda hasta da başvuruyor.

Son olarak ailesi tarafından hastaneye getirilen bir hastanın midesinden ameliyatla 4 metal kaşık ve 1 demir çivi çıkaran uzman hekimler, özellikle zihinsel engelli çocuğu olan aileleri, ölüme kadar götürebilecek yabancı cisim yutma vakalarına karşı çok daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, AA muhabirine, 20 yıldır çocuk cerrahisi uzmanı olarak çalıştığını söyledi.

Arada ilginç vakalarla da karşılaştıklarını belirten Dörterler, "Son günlerde sürekli demir yutan, kaşık, çivi parçaları yutan çocuklar geliyor. Bunları ameliyatla midesinden çıkartıyoruz. Hastalar genelde karın ağrısı olup, bağırsaklarında delinme olduğu zaman hastaneye başvuruyor. Bunlar da büyük merkez olduğumuz için bize geliyor." diye konuştu.

"Aileler bu konuda duyarlı değil"

Saç yiyen çocuklara da tanık olduğu anlatan Dörterler, şunları kaydetti:

"Bunlar yıllar içerisinde küçük küçük saçları koparıp yiyorlar. Daha çok kız çocuklarında görüyoruz. Midesinde tıkanıklık oluşan bu kişiler, kusma şikayetiyle bize geliyor. Tamamen midenin şeklini almış, birkaç kiloya kadar gelebiliyorlar. Aralarında sürekli plastik yiyen çocuklar da oluyor. Onlara karşı çocukların ilgisi oluyor. Bu vakaları genelde psikiyatrik, psikolojik sorunları olan, zihinsel engelli çocuklarda daha sık görüyoruz. Eğer aileler çocuğunun bunları ağzına götürdüğünü, ufak ufak yediğini fark ederse durumu ilerlemeden muhakkak bir çocuk psikiyatrisine ya da çocuk cerrahisi kliniğine başvurup, problem büyümeden baştan önlem alması lazım."

Yanlışlıkla yutulan cisimlerin fark edilmemesi ve geç kalınması durumunda ölümle sonuçlanabilecek vakaların ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Dörterler, "İlk başta tespit edilirse önceden tedbir alınabilir, tedavisine başlanabilir ama eğer hasta geç dönemde gelse, genelde bizim hastalarımız geç dönemde başvuruyor. Aileler bu konuda duyarlı değil, ölüme kadar sonuçlanabilen problemlerle karşı karşıya kalabiliriz." dedi.