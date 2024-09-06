Üye Girişi
Haberler

Zihinsel Engelli Çocuklarda Yabancı Cisim Yutma Vakaları Artıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zihinsel engelli çocuklar başta olmak üzere birçok kişinin yanlışlıkla yuttuğu çeşitli cisimlerin hayati risk oluşturabileceği bildirildi. Kayseri Şehir Hastanesine başvuran çok sayıda hasta, kaşık, çivi, metal para gibi cisimleri yuttuğunu belirtiyor. Uzman hekimler, özellikle zihinsel engelli çocuğu olan aileleri bu tür vakalara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Zihinsel engelli çocuklar başta olmak üzere birçok kişinin yanlışlıkla yuttuğu kaşıktan çiviye, plastikten saç kılına çeşitli cisimlerin hayati risk oluşturabileceği bildirildi.

Çevre illerden de hasta kabul eden Kayseri Şehir Hastanesine kaşık, çivi, metal para, toplu iğne, saç kılı, plastik ve benzeri cisimleri yutan çok sayıda hasta da başvuruyor.

Son olarak ailesi tarafından hastaneye getirilen bir hastanın midesinden ameliyatla 4 metal kaşık ve 1 demir çivi çıkaran uzman hekimler, özellikle zihinsel engelli çocuğu olan aileleri, ölüme kadar götürebilecek yabancı cisim yutma vakalarına karşı çok daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, AA muhabirine, 20 yıldır çocuk cerrahisi uzmanı olarak çalıştığını söyledi.

Arada ilginç vakalarla da karşılaştıklarını belirten Dörterler, "Son günlerde sürekli demir yutan, kaşık, çivi parçaları yutan çocuklar geliyor. Bunları ameliyatla midesinden çıkartıyoruz. Hastalar genelde karın ağrısı olup, bağırsaklarında delinme olduğu zaman hastaneye başvuruyor. Bunlar da büyük merkez olduğumuz için bize geliyor." diye konuştu.

"Aileler bu konuda duyarlı değil"

Saç yiyen çocuklara da tanık olduğu anlatan Dörterler, şunları kaydetti:

"Bunlar yıllar içerisinde küçük küçük saçları koparıp yiyorlar. Daha çok kız çocuklarında görüyoruz. Midesinde tıkanıklık oluşan bu kişiler, kusma şikayetiyle bize geliyor. Tamamen midenin şeklini almış, birkaç kiloya kadar gelebiliyorlar. Aralarında sürekli plastik yiyen çocuklar da oluyor. Onlara karşı çocukların ilgisi oluyor. Bu vakaları genelde psikiyatrik, psikolojik sorunları olan, zihinsel engelli çocuklarda daha sık görüyoruz. Eğer aileler çocuğunun bunları ağzına götürdüğünü, ufak ufak yediğini fark ederse durumu ilerlemeden muhakkak bir çocuk psikiyatrisine ya da çocuk cerrahisi kliniğine başvurup, problem büyümeden baştan önlem alması lazım."

Yanlışlıkla yutulan cisimlerin fark edilmemesi ve geç kalınması durumunda ölümle sonuçlanabilecek vakaların ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Dörterler, "İlk başta tespit edilirse önceden tedbir alınabilir, tedavisine başlanabilir ama eğer hasta geç dönemde gelse, genelde bizim hastalarımız geç dönemde başvuruyor. Aileler bu konuda duyarlı değil, ölüme kadar sonuçlanabilen problemlerle karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Kaynak: AA / Sağlık

Sağlık Güncel Çocuk

CHP'de kurultay günü! Özgür Özel net konuştu: Bir daha bu partide görev alamayacaklar

Kurultaya damga vuran çıkış: Bu partide görev alamayacaklar

 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

Eski Dilan geri döndü: Enerciii
Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan? İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri..
title