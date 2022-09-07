Zehirlenmelerin yaşandığı Yuva köyü için verilen "laboratuvar" önergesi kabul edilmediBOLU Bolu'da, 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin zehirlendiği Yuva köyüyle ilgili İl Genel Meclisi üyelerinin İl Özel İdaresi bünyesinde Su Tahlil ve Analiz Laboratuvarı kurulması önerisi yapılan...

Zehirlenmelerin yaşandığı Yuva köyü için verilen "laboratuvar" önergesi kabul edilmedi

BOLU Bolu'da, 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin zehirlendiği Yuva köyüyle ilgili İl Genel Meclisi üyelerinin İl Özel İdaresi bünyesinde Su Tahlil ve Analiz Laboratuvarı kurulması önerisi yapılan oylamada kabul edilmedi.

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde 1 kişinin öldüğü ve 141 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğu olayla ilgili 1'i yoğun bakımda olmak üzere 10 kişinin tedavileri devam ediyor. Zehirlenme vakalarının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen yeni vakaların ortaya çıkmasıyla beraber İl Genel Meclisi üyesi bir grup, köylerin kullandığı suların analizinin İl Özel İdaresi bünyesinde Su Tahlil ve Analiz Laboratuvarları tarafından yapılması için önerge verdi. Üyelerin verdiği önerge, meclis başkanının kanuni olmadığı yönündeki açıklamasının ardından yapılan oylamada kabul edilmedi.

"Laboratuvarlar 2004 yılında devredilmiş"

Su Tahlil ve Analiz Laboratuvarı'nın 2004 yılında İl Tarım Müdürlüğü'ne devredildiğini belirten İl Genel Meclis üyesi Erhan Beykoz, "Zehirlenmelerin kaynağının köyümüzün kullandığı suların olabileceği düşüncesiyle diğer köylerimizin de böyle talihsizlik yaşamaması adına işlerin daha hızlı ve sistematik şekilde yürümesi için grup olarak İl Özel İdaresi bünyesinde Su Tahlil ve Analiz Laboratuvarı kurulması için önerge verdik. İl Özel İdaresi 2004 yılına kadar su ve toprak analizlerini kendi laboratuvarlarında yapmaktaydı. 2004 yılında alınan karar ile laboratuvarlar İl Tarım Müdürlüğü'ne devrildi. Vermiş olduğumuz önerge meclis başkanı Yaşar Yüceer'in böyle bir uygulamayı kanunen yapamayacaklarını ve başka ilerde böyle bir çalışmanın yapılmadığı, tahlillerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmakta olduğu gerekçesiyle oylamada kabul edilmedi" dedi.

"Kanuni yönden engel yok"

Laboratuvarların başka illerde faaliyette olduğunu ve kanuni yönden bir sorun olmadığını söyleyen Beykoz, "Yapmış olduğumuz araştırmalarda Zonguldak ve Elazığ gibi birçok ilimizde Su Tahlil ve Analiz raporlarının yapıldığını biliyoruz. Üstelik Elazığ'daki laboratuvarda bakteri analizinin yanı sıra arsenik tahlili de yapıldığını öğrendik. Meclis iddia ettiği gibi özel idare bünyesinde kurulması düşünülen laboratuvarın kanuni yönden de hiçbir engeli bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.