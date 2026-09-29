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Zabıta, Siverek'te fırın denetimlerinde kurallara uymayan 5 işletmeye ceza uyguladı

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Zabıta, Siverek'te fırın denetimlerinde kurallara uymayan 5 işletmeye ceza uyguladı
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Siverek'te fırınlara yönelik denetimlerde ekmek gramajı, fiyat etiketi, üretim şartları ve hijyen incelendi; kurallara uymayan 5 işletmeye cezai işlem uygulandı. Zabıta Memuru Celal Koyuncu, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Siverek'te halk sağlığının korunması ve üretim şartlarının uygunluğunun sağlanması amacıyla ilçe genelindeki fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymadığı tespit edilen 5 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü, fırınlarda yapılan kontrollerde ekmeklerin gramajı ve fiyatı ile üretim şartları ve işletmelerin genel hijyen durumunu inceledi. Denetimlerde ayrıca çalışanların kişisel temizliği ile üretim alanlarının uygunluğu da kontrol edildi. Ekipler, fırınlarda yapılan kontroller sırasında tespit edilen eksiklikler konusunda işletme sahiplerini uyardı. Ayrıca kurallara uymadığı tespit edilen 5 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde, işletme sahiplerine vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşması için uyulması gereken kurallar hatırlatıldı. Zabıta Memuru Celal Koyuncu, yaptığı açıklamada halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin sürdüğünü söyledi. Koyuncu, "İlçemizde faaliyet gösteren fırın işletmelerine yönelik ekmek gramajı, genel temizlik kuralları, genel hijyen kuralları ve fiyat etiketiyle ilgili denetimler yaptık. Denetimler esnasında olumsuzluk gördüğümüz 5 tane işletmeye ceza işlemi uygulandı. Halk sağlığını korumak amacıyla fırınlara yönelik denetimler aralıksız bir şekilde devam edecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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