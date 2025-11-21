Haberler

Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu

Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu Haber Videosunu İzle
Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hacamat yaptıran bir adamın yüzünde morluklar oluştu. Buna rağmen hacamatı öven adamın, "Sakarya'da çok başarılı hacamatçılar var, herkese tavsiye ederim; ben yaptırdım" dedi. Şahsın sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti.

  • Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi hacamat yaptırdıktan sonra yüzünde morluklar oluştu.
  • Kişi, yüzündeki morluklara rağmen hacamat uygulamasını övdü ve Sakarya'daki hacamatçıları tavsiye etti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hacamat yaptırdıktan sonra yüzünde belirgin morluklar oluşan bir adamın sosyal medyada paylaştığı video gündem oldu. Geleneksel bir tedavi yöntemi olan hacamat sonrasında yüz bölgesinde morluklar meydana gelmesine rağmen, şahsın yaptığı yorumlar izleyenleri şaşırttı. Video, kısa sürede sosyal medyada yayılarak dikkat çekti.

YÜZÜNDEKİ MORLUKLARA RAĞMEN HACAMATI ÖVDÜ

Morlukları net bir şekilde görülmesine karşın hacamat uygulamasını övmeye devam eden adam, "Sakarya'da çok başarılı hacamatçılar var, herkese tavsiye ederim; ben yaptırdım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Trump'tan boykot, ABD G20 Zirvesi'nde yok

Beyaz Saray duyurdu: ABD orada olmayacak!
Haberler.com
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıDi:

İlk bir iki gün öyle ama bir hafta geçince tertemiz oluyor daha sonra tertemiz oluyor en doğal işlem insanlara hiçbir yan etkisi yok 3-4 yıldır yapıyorsm

Yorum Beğen150
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Yanlış yere yapıyorsunuz oğlum. Önce kalbinize sonra beyninize yaptırın..

yanıt20
yanıt95
Haber Yorumlarıali tartan:

Boş yapma gerzek Adolf Reinhardt sen ne anlarsın hacamattan bu normal hali ayrıca yeni yaptırmış yarına hiç bir şey kalmaz sen git heykeline tap

yanıt82
yanıt18
Haber Yorumlarırp4wk448jn:

50 yıl geriye gitsek 75 yıl ileri gitmiş olacağız!

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Yanlış adama yaptırdığı hacamatı övmüş. Hacamat iyidir ama ehline yaptırırsan

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk ölümcül vukuatları değilmiş

Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk vukuatları değilmiş
Pervin Buldan, 'Nokta' dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı

"Nokta" dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı
Avrupa’daki kazancını katladı! Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu

Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya savaş açıp sazını taşa vurup kırdı

Ünlü türkücü isyan etti! Sazını taşa vurup parçaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.