Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hacamat yaptıran bir adamın yüzünde morluklar oluştu. Buna rağmen hacamatı öven adamın, "Sakarya'da çok başarılı hacamatçılar var, herkese tavsiye ederim; ben yaptırdım" dedi. Şahsın sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti.
YÜZÜNDEKİ MORLUKLARA RAĞMEN HACAMATI ÖVDÜ
Morlukları net bir şekilde görülmesine karşın hacamat uygulamasını övmeye devam eden adam, "Sakarya'da çok başarılı hacamatçılar var, herkese tavsiye ederim; ben yaptırdım" ifadelerini kullandı.