Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hacamat yaptırdıktan sonra yüzünde belirgin morluklar oluşan bir adamın sosyal medyada paylaştığı video gündem oldu. Geleneksel bir tedavi yöntemi olan hacamat sonrasında yüz bölgesinde morluklar meydana gelmesine rağmen, şahsın yaptığı yorumlar izleyenleri şaşırttı. Video, kısa sürede sosyal medyada yayılarak dikkat çekti.

YÜZÜNDEKİ MORLUKLARA RAĞMEN HACAMATI ÖVDÜ

Morlukları net bir şekilde görülmesine karşın hacamat uygulamasını övmeye devam eden adam, "Sakarya'da çok başarılı hacamatçılar var, herkese tavsiye ederim; ben yaptırdım" ifadelerini kullandı.