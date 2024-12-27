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Yunus Emre Devlet Hastanesi'nden Çevrim İçi Lohusa Eğitimi Desteği

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nden Çevrim İçi Lohusa Eğitimi Desteği
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Yunus Emre Devlet Hastanesi, doğum sonrası hastaneye gelemeyen annelere çevrim içi lohusa eğitimleri ile destek sağlıyor. Hastanenin internet sitesi üzerinden başvuran annelere uzmanlar tarafından online eğitim veriliyor.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde doğum sonrası çeşitli nedenlerle hastaneye gelemeyen annelere bebeklerinden ayrılmadan çevrim içi destek sağlanıyor.

Hastanede yüz yüze gebe okulu eğitimlerinin yanı sıra doğumun ardından bazı nedenlerle eğitimlere katılamayan annelere çevrim içi lohusa eğitimleri verilmeye başlandı.

Yüz yüze eğitimlerden yararlanma konusunda zorlanan anneler, hastanenin internet sitesi üzerinden düzenlenen çevrim için eğitimlere başvuruyor.

Başvurunun ardından anneye hastanede görevli fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve kadın doğum uzmanı tarafından çevrim içi toplantı uygulaması aracılığıyla bilgilendirme yapılıyor, annenin soruları yanıtlanıyor.

Eğitimler için başvuru hastanenin internet sitesinden yapılıyor

Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Gamze Akın Mumcu, gazetecilere, gebeliğin ilk günlerinden itibaren anne adaylarını yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Annenin doğuma giden yolculuğunun gebe polikliniğiyle başladığını ve gebe okuluyla devam ettiğini kaydeden Mumcu, şöyle konuştu:

"Doğum öncesi ve sonrasındaki süreçte anneyi yalnız bırakmıyoruz. Hastane olarak bir sene içinde 745 anneye gebe okulunda yüz yüze eğitimler verdik. 3 aydır da online gebe okulu eğitimlerimiz var. İş yeri ve evdeki durumlarının yanı sıra hastanemize uzak mesafede yaşayan annelerimiz online başvuruda bulunabiliyorlar. Başvuruyu hastanemizin internet sitesi üzerinden yapıyorlar."

Mumcu, 3 ayda 85 gebeye çevrim içi hizmeti verdiklerini ifade ederek, "Lohusa ziyaretlerimiz de yaklaşık 3 aydır var. Hastanede doğum yapan 40 gebemize de lohusa ziyaretleri gerçekleştirdik. Çalışmalarımızda, annenin kaygısını azaltmayı, emzirme metotlarını anlatabilmeyi ve bebeğin anne sütüyle emzirilmesini teşvik edebilmeyi amaçlıyoruz. Gerek laktasyon (emzirme) hemşiremizle gerekse de psikologlarımızla bu ziyaretleri gerçekleştirebilmekteyiz." diye konuştu.

Hastanelerinde online lohusa ziyareti hizmetini de yeni vermeye başladıklarını söyleyen Mumcu, "Anne hastaneye gelemiyorsa kurumumuzun internet sitesi üzerinden başvurusunu yapıyor. Biz onlarla yüz yüze görüşüyoruz. Destek vermeye çalışıyoruz. İhtiyaç durumunda annemiz gelemiyorsa da biz annemizi evinde ziyaret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastanenin gebe okulunda görev yapan Ebe Ayşe Banu Deniz ise anne adaylarının hamileliğin 20'nci haftasından itibaren hastanede 6 hafta süren yüz yüze eğitim verdiklerini belirtti.

Eğitimlerin haftada bir gün ikişer saat olarak planlandığını anlatan Deniz, şöyle devam etti:

"Gebeliğe giriş, doğum kasılmalarıyla ilaçsız başa çıkma yöntemleri, normal ve sezaryen olarak doğum eylemi, lohusalık süreci ve psikolojisi, anne sütü emzirme dersimiz ve son olarak yenidoğan bakımı dersimiz oluyor. Eğitim sürecimizi gruplar halinde yürütüyoruz. Haftada 2 ya da 3 kez 'zoom' uygulaması üzerinden online olarak 40 dakika süren eğitim veriyoruz."

Deniz, 6 haftalık gebe okulu eğitimlerinin sonunda baba adaylarını da derse davet ettiklerine değindi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Sağlık
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