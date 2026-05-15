Haberler

Yüksekova'da "sessiz tehlike" mesaisi: Her 100 kişiden biri risk altında

Yüksekova'da 'sessiz tehlike' mesaisi: Her 100 kişiden biri risk altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Çölyak Farkındalık Haftası kapsamında stant açıldı. Tabip Zeyad Kasım, Türkiye'de her 100 kişiden birinin çölyak hastası olduğunu ancak tanı alan sayısının düşük olduğunu belirtti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Tabip Zeyad Kasım, Türkiye'de yaklaşık her 100 kişiden birinin çölyak hastası olmasına rağmen tanı alan kişi sayısının oldukça düşük olduğunu belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Çölyak Farkındalık Haftası" kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla farkındalık standı açıldı. Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) girişinde kurulan stantta sağlık görevlileri, vatandaşlara hastalığın belirtileri, tanı süreci ve tedavi yöntemleri hakkında broşürler dağıtarak bilgi verdi. Etkinlikte açıklamalarda bulunan İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Tabip Zeyad Kasım, çölyak hastalığının; arpa, buğday ve çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten proteinine karşı bağışıklık sisteminin gösterdiği hassasiyet sonucu geliştiğini belirtti.

"Türkiye'de her 100 kişiden biri çölyak hastası"

Hastalığın ince bağırsaklarda ciddi hasara yol açabileceği uyarısında bulunan Kasım, şunları kaydetti:

"Kişi uzun süre farkında olmadan bu hastalıkla yaşayabiliyor. Türkiye'de yaklaşık her 100 kişiden biri çölyak hastası olmasına rağmen, maalesef tanı alan kişi sayısı oldukça düşük. Bu durum, farkındalığın artırılmasının ne kadar kritik olduğunu gösteriyor."

Çölyak belirtilerinin kişiden kişiye değişkenlik gösterdiğine dikkat çeken Kasım, en sık karşılaşılan şikayetlerin karın ağrısı ve geçmeyen ishal, kusma, kansızlık ve demir eksikliği olduğunu belirtti. Vatandaşların uzun süreli şikayetlerini ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Kasım, "Tekrarlayan karın ağrısı, ishal ya da kansızlık gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir dahiliye uzmanına başvurulmalıdır" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak

Bakanlık çok sayıda ili acil kodla uyardı! Hepsi peş peşe yaşanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Hakan Yandaş: 1907 TL'ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum

Fenerbahçe'de 1 yıl daha oynamak için istediği paraya bakın

Trump'tan ABD dönüşünde olağanüstü önlem, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı

Casusluk korkusu bunu da yaptırdı, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı
Alanyaspor, Joao Pereira ile nikah tazeledi

İmzalar atıldı!
Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı