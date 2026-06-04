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Yozgat'ta kene ısırması şüphesiyle tedavi altına alınan 15 yaşındaki çocuk vefat etti

Yozgat'ta kene ısırması şüphesiyle tedavi altına alınan 15 yaşındaki çocuk vefat etti
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde piknik sonrası rahatsızlanan 15 yaşındaki M.A., yatağında ölü kene bulunması üzerine KKKA şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi ancak kurtarılamadı. Cenazesi, bulaş riskine karşı alınan tedbirlerle toprağa verildi.

Yozgat'ta kene tutunmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi gören çocuk vefat etti.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki M.A ailesiyle gittiği piknik sonrası rahatsızlandı. Ailesi yüksek ateş şikayetiyle Sorgun Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yatağında ölü bir kene bulununca KKKA şüphesi ile Ankara'ya sevk edilen M.A, burada kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

M.A'nın cenazesi, Akdağmadeni ilçesi şehir mezarlığında bulaş riskine karşı alınan tedbirlerle toprağa verildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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