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Çocuklardaki dil ve konuşma bozuklukları terapiyle düzeliyor

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Yozgat'ta dil ve konuşma bozukluğu yaşayan çocuklar, erken müdahale ve terapilerle iletişim becerilerini geliştirerek sosyal ve akademik hayata daha aktif katılıyor. Uzmanlar, çocuklarda ses hataları görüldüğünde vakit kaybetmeden terapiye başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Yozgat'ta, dil ve konuşma bozukluğu yaşayan çocukların, erken dönemde yapılan değerlendirme ve müdahalelerle iletişim becerileri güçlendirilerek sosyal ve akademik hayata daha aktif katılımları sağlanıyor.

Dil ve konuşma terapisti Ezgi Karadavut, AA muhabirine, gelişimsel dil bozukluğunun çocuğun yaşıtlarına uygun dil ve iletişim becerilerini yakalayamaması olduğunu, kedi yerine "tedi", arı yerine "ayı" diyorsa bir dil ve konuşma terapisine başvurulması gerektiğini söyledi.

Okulda 1. sınıfa başlamadan önce çocuğun tüm sesleri edinmesini ve konuşmasının anlaşılır olmasını beklediklerini ifade eden Karadavut, aksi takdirde çocuğun okuma yazmada zorluk yaşayabileceğini belirtti.

Karadavut, her çocuğun gelişiminin birbirinden farklı olduğunu, bu nedenle konuşmasının da farklı olabileceğini dile getirdi.

Terapi sürecindeki gelişmelerin çocuğun yalnızca doğru ses üretimini ve dil becerilerini geliştirmekle kalmadığını belirten Karadavut, şunları kaydetti:

"Çocuklar sosyal ortamlarda kendilerini daha aktif bir şekilde ifade etmeye, iletişimden daha keyif almaya başlıyor. İletişim becerilerindeki gelişim de çocuğun özgüvenini olumlu yönde etkiliyor. Her çocuğun terapi süreci ve ihtiyaçları tabii ki birbirinden farklıdır. Eğitimler sonucunda ilerleme kat ettiğimiz çocuklarda yalnızca konuşmasında değil, özgüvenlerinde de olumlu etkiler görüyoruz. Terapiler sonucunda da ailelerin mutluluğunu gözlemliyoruz."

Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Barış Şenyüz de özel gereksinimli çocukların kendi ihtiyaçlarına göre eğitimlerinin ücretsiz bir şekilde tamamen devlet destekli yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Sait Çelik
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