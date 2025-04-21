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Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne Yeni Ek Bina Yapımına Başlandı

Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne Yeni Ek Bina Yapımına Başlandı
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Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla 2 bin 400 metrekarelik yeni bir ek bina inşaatına başladı. Ek bina, sağlık çalışanları ve öğrencilere nitelikli bir eğitim ve çalışma ortamı sunacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla ek bina yapımına başladı.

Toplam 2 bin 400 metrekare alana sahip olacak yeni binada, amfiler, sınıflar, kütüphane, eczane, kafeterya ve personel odaları yer alacak.

Ek bina, hem sağlık çalışanlarına hem de öğrencilere nitelikli bir çalışma ve eğitim ortamı sunacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversitenin sağlık alanında önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu belirterek, ek binanın bu sürecin somut bir adımı olduğunu vurguladı. Yaşar, yatırımlarla bölge halkına daha hızlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yaşar, ek binanın 2025 yılında tamamlanarak hizmete açılacağını dile getirdi.

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Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Sağlık
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