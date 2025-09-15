Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuğun Ameliyatı Yapılacak

MERMİ ÇEKİRDEĞİ AMELİYATLA ÇIKARILACAK

Bursa'da parkta oynarken kalçasına yorgun mermi isabet eden İsmail K. (6), tedaviye alındığı Bursa Şehir Hastanesi'nden gece saatlerinde taburcu edildi. Kalçasında yorgun mermiyle evine gelen çocuğun, yarın ameliyata alınıp, mermi çekirdeğinin çıkarılacağı öğrenildi. Doktorlar, yorgun merminin şans eseri herhangi bir damara veya kemiğe ulaşmadığını belirtirken, İsmail'in ailesi, yorgun merminin hangi silahtan ateşlendiği ve ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için şikayetçi oldu. Aile, İsmail K.'nin 2 hafta önce ilkokul 1'inci sınıfa başladığını belirterek, çocuklarının okula yeniden döneceği zamanın ameliyattan sonra belli olacağını ifade etti.

Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,