Haberler

Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuğun Ameliyatı Yapılacak

Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuğun Ameliyatı Yapılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da parkta oynarken kalçasına yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki İsmail K., hastaneden taburcu edildi. Ameliyatla merminin çıkarılacağı bildirildi. Aile, merminin kaynağının tespit edilmesi için şikayetçi oldu.

MERMİ ÇEKİRDEĞİ AMELİYATLA ÇIKARILACAK

Bursa'da parkta oynarken kalçasına yorgun mermi isabet eden İsmail K. (6), tedaviye alındığı Bursa Şehir Hastanesi'nden gece saatlerinde taburcu edildi. Kalçasında yorgun mermiyle evine gelen çocuğun, yarın ameliyata alınıp, mermi çekirdeğinin çıkarılacağı öğrenildi. Doktorlar, yorgun merminin şans eseri herhangi bir damara veya kemiğe ulaşmadığını belirtirken, İsmail'in ailesi, yorgun merminin hangi silahtan ateşlendiği ve ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için şikayetçi oldu. Aile, İsmail K.'nin 2 hafta önce ilkokul 1'inci sınıfa başladığını belirterek, çocuklarının okula yeniden döneceği zamanın ameliyattan sonra belli olacağını ifade etti.

Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
CHP kurultay davası ertelendi, Borsa İstanbul'da yükseliş başladı

Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası etkisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marketteki kağıt havluları tutuşturan 10 yaşındaki çocuk hakkında karar verildi

Marketteki peçeteleri tutuşturan çocuk hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.