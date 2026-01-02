Haberler

Çığ Riski Nedeniyle Ambulans Ulaşamayınca 3 Kardeş Sırtta Taşındı

Güncelleme:
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan Çatbayır Mahallesi'nde rahatsızlanan 3 kardeş, çığ riski nedeniyle ambulansa sırtlarda taşınarak ulaştırıldı.

1) YOLU KAPALI MEZRADA RAHATSIZLANAN KOAH HASTASI, 3,5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI(2)

ÇIĞ RİSKİ NEDENİYLE 3 ÇOCUĞU SIRTLARINDA AMBULANSA KADAR TAŞIDILAR

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Çatbayır Mahallesi'nde rahatsızlanan 3 kardeş, çığ riski nedeniyle bölgeye 1 kilometre kadar yaklaşabilen ambulansa sırtta taşınarak getirildi. 3 kardeş, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Çatbayır Mahallesi'nde ateşi yükselen İsa (7), İhsan (5) ve Amine Akay (3) kardeşler için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan yolu mahallenin yaklaşık 1 kilometre yakınına kadar açabildi. Yolun kalan bölümünde çığ riski bulunması nedeniyle çalışmalar durduruldu. Bunun üzerine yakınları ve ekiptekiler, ateşi yükselen 3 kardeşi sırtlarında taşıyarak ambulansın bunduğu noktaya getirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, daha sonra ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
