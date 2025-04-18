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Yoğunluk Nedeniyle Bayılan Kadın Hastane Koridorunda Fenalaştı

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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene sırası bekleyen bir kadın, yoğunluğun etkisiyle bayıldı. Hastane koridorunda yaşanan olay, çevredekilerin müdahale etmesiyle kaydedildi ve sosyal medyada tepki topladı.

ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dahiliye polikliniğinde muayene sırası bekleyen genç bir kadın, yoğunluk nedeniyle fenalaşarak bayıldı. Hastane koridorunda yere yığılan kadına ilk müdahaleyi sıra bekleyen hasta ve yakınları yaptı. O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden oldu.

Olay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kadın, rahatsızlığı nedeniyle dahiliye polikliniğine muayene olmaya geldi. Ancak hastanede yaşanan yoğunluk nedeniyle sıra bekleyen kadın bir anda bayılarak yere yığıldı. Genç kadının bayılması, hastane koridorunda kısa süreli paniğe yol açtı. O sırada çevrede bulunan diğer hasta ve yakınları, sağlık görevlisi bulunmadığı için kadına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar, baygın haldeki kadını ayıltmak için başına su döktü ve ağzını açmaya çalıştı. Baygın halde yerde yatan kadının cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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