Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Yolu Kapanan Köyde Rahatsızlanan Kadın Hastaneye Ulaştırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımı kapanan köyde rahatsızlanan Remziye Coşkun, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. İç kanama geçirdiği tespit edilen Coşkun, tedavi altına alındı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Remziye Coşkun (47), ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı. İç kanama geçirdiği tespit edilen Coşkun tedaviye alındı.

Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde yaşayan Remziye Coşkun, aniden rahatsızlandı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olması sebebiyle İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinden destek istedi. Bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışmasıyla köy yolu açılarak, hastaya ulaşıldı. Coşkun, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Coşkun'un iç kanama geçirdiği tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

