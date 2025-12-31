Haberler

Şanlıurfa'da Paletli Ambulanslarla Hastalar Hastaneye Ulaştırıldı

Şanlıurfa'da Paletli Ambulanslarla Hastalar Hastaneye Ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'daki yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları aşarak hastalara ulaşan sağlık ekipleri, paletli ambulanslarla vatandaşları hastaneye taşıdı. Zorlu koşullarda hastalar, acil müdahaleyle tedavi altına alındı.

ŞANLIURFA'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallelerdeki hastalar, paletli ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

Viranşehir ilçesi kırsal Kadıköy mahallesinde, Nadire Duygu'nun yüksekten düştüğü ihbarıyla ekipler çalışma yaptı. Yer yer 50 santimetreyi bulan karla kaplı ve ulaşıma kapalı yolları aşan paletli ambulans, zorlu şartlara rağmen bölgeye ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, paletli ambulansla güvenli alana alınıp normal ambulansa nakledildi. Ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan yaralının tedavisine başlandı.

İlçeye bağlı Kumçeşme Mahallesi'nde ise rahatsızlanan 6 aylık Poyraz Taşkın için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kapalı yollar nedeniyle paletli ambulansla bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, bebeğe ilk müdahaleyi evinde yaptı. Daha sonra paletli ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne nakledilen Poyraz Taşkın, tedaviye alındı.

Kar yağışının etkili olduğu Siverek ilçesi Karacadağ Karabahçe kırsal mahallesinde, kalp rahatsızlığı bulunan Abdullah Çetin de paletli ambulansla bulunduğu yerden alınıp Siverek Devlet Hastanesi'ne güvenle nakledildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız