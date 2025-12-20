Haberler

'Makyaj, hormonlar ve beslenme yetişkinlerde akne alarmı veriyor'

'Makyaj, hormonlar ve beslenme yetişkinlerde akne alarmı veriyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Medipol Koşuyolu Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Aliye Sevdem Gülcan, hormonal dalgalanmalar, stres ve beslenmenin etkisiyle 25 yaş üstü bireylerde yetişkin aknesinin arttığını belirtti. Lazer tedavisi ile etkin çözümler sunulabileceğini vurguladı.

SON dönemde yetişkin aknesi vakalarında patlama yaşandığını belirten Medipol Koşuyolu Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Aliye Sevdem Gülcan, "Hormonal dalgalanmaların yanı sıra; makyajla uyumak, yoğun stres, süt ürünleri ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme yetişkin aknesini tetikliyor. Artık hastalarımızın önemli bir kısmını 25 yaş üstü bireyler oluşturuyor" dedi.

Hastanın cilt yapısına göre hem topikal kremler hem de sistemik ilaçlarla güçlü tedavi seçeneklerinin bulunduğunu dile getiren, Dr. Gülcan, "Sistemik hastalıkları nedeniyle ilaç kullanamayan ya da ilaç tercih etmeyen hastalarda lazer tedavilerinin devreye giriyor. BBL lazer hem aktif akneyi temizliyor hem de kırmızı-kahverengi akne izlerinde belirgin düzelme sağlıyor. BBL lazer aynı zamanda ciltte DNA onarımı yaparak kolajen üretimini artırıyor. Bu nedenle ergenlik döneminden itibaren güvenle kullanılabiliyor" ifadelerini kullandı.

'3 HAFTA ARALIKLARLA SEANSLAR UYGULANIYOR'

Tedavinin tamamen konforlu olduğunu belirten Dr. Gülcan, "Cilde şeffaf bir ultrason jeli sürüyoruz ve yaklaşık 15-20 dakika ışık atımı yapıyoruz. İğne giriş çıkışı olmadığı için hasta işlemden hemen sonra günlük hayatına dönebiliyor. Doğru ellerde yapıldığında yan etki riski yok denecek kadar az. Cilt tedavileri mutlaka dermatoloji uzmanları tarafından yapılması gerekir. Tedavilerin doğru merkezlerde, doğru cihazlarla yapılması çok önemli. Cildimizi emanet edeceğimiz yer konusunda dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade veriyor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
Resmen buz kesti! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

Resmen buz kesti! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
'Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit baba oldu

Feyyaz Yiğit'ten hayranlarını sevindiren haber: Candaş Tolga Işık duyurdu
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi! Geline kilolarca altın takıldı

Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın takıldı
Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var! İşte fotoğraflar

Bakanlık Epstein arşivini açtı! Aralarında eski ABD başkanı da var
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt

Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa iddialarına cezaevinden yanıt
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

İfadeye çağrılan Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
title