Kadim bir gelenek olan ahilikten gelen esnafların, bağımlılıkla mücadeleye katkılarını sağlamak ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla, 'Yeşilay Elçileri Projesi' Bayburt'ta hayata geçirildi. Proje, esnafların uyuşturucu ve alkol bağımlılığı hakkında bilgi düzeylerini artırmayı ve onlar aracılığıyla yerel alanda toplumsal farkındalığı oluşturmayı ve tehlike arz eden durumlara karşı önlem almayı amaçlıyor.

Kadim bir gelenek olan ahilikten gelen esnafların, bağımlılıkla mücadeleye katkılarını sağlamak ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla, 'Yeşilay Elçileri Projesi' Bayburt'ta hayata geçirildi.

Proje, esnafların uyuşturucu ve alkol bağımlılığı hakkında bilgi düzeylerini artırmayı ve onlar aracılığıyla yerel alanda toplumsal farkındalığı oluşturmayı ve tehlike arz eden durumlara karşı önlem almayı amaçlıyor.

Yeşilay Elçileri Projesi dahilinde, Yeşilay Şube Başkanı Arif Akcan, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Barış Lüleci ve gönüllüler Bayburtlu esnafları ziyaret ettiler. Bağımlılıkla mücadele konusunda esnaflardan tam destek geldiğini söyleyen Akcan, "Bizler esnaflarımızla birlikte kolkola olursak, birçok sorunu ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz. Böylelikle gençlerimizin geleceğini tehdit eden uyuşturucu, alkol bağımlılığına dur diyecek, geleceğimizin teminatı olan gençleri bu kötü akışkanlardan uzak tutarak, hayatlarına dokunacağız. Esnaflarımız da bizlere destek olacağını, bu konuda ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söylediler. Bizlere destek veren tüm esnaflarımıza teşekkür ederiz" dedi. - BAYBURT