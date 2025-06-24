Yeni bir kan grubu keşfedildi

Fransa'nın Kan Tedarik Ajansı, Karayipler'deki Guadeloupe adasından bir Fransız kadının, "Gwada negatif" diye adlandırılan yeni bir kan grubunun bilinen tek taşıyıcısı olduğunu duyurdu.

Fransız kuruluş cuma günü yaptığı açıklamada, araştırmacıların ameliyat öncesi rutin testlerden geçmiş olan söz konusu hastadan kan örneğini tam 15 yıl önce aldığını, keşfin yıllar sonra yapılabildiğini belirtti.

"DÜNYADAKİ 48. KAN GRUBU SİSTEMİNİ KEŞFETTİK"

Kurum, sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'deki gönderide, "Dünyadaki 48. kan grubu sistemini keşfettik!" ifadelerine yer verdi: "Bu keşif haziran ayı başında Milano'da Uluslararası Kan Transfüzyon Derneği (ISBT) tarafından resmen tanındı." Söz konusu bilimsel dernek şimdiye kadar 47 kan grubu sistemini tanımıştı.

"KENDİSİYLE UYUMLU TEK İNSAN ODUR"

Keşif ekibinden Thierry Peyrard, o dönemde Paris'te yaşayan 54 yaşındaki hastada, ameliyat öncesi rutin testler yapılırken daha önce bilinmeyen antikora rastlandığını belirterek şöyle ekledi: "Bu kadın şüphesiz dünyada bilinen tek vaka. Dünyada kendisiyle uyumlu tek insan odur."