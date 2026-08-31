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Afyonkarahisar'da Yeni Acil Sağlık İstasyonu Hizmete Açıldı

Afyonkarahisar'da Yeni Acil Sağlık İstasyonu Hizmete Açıldı
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Afyonkarahisar’da vatandaşların acil sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmek amacıyla Merkez 11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ), Yenice Mahallesi’nde hizmete açıldı.

Afyonkarahisar'da vatandaşların acil sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmek amacıyla Merkez 11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ), Yenice Mahallesi'nde hizmete açıldı.

Yeni istasyonda 24 saat esasına göre kesintisiz acil sağlık hizmeti sunulacak. Komuta Kontrol Merkezi tarafından yönlendirilen vakalara, deneyimli sağlık ekipleri ve tam donanımlı ambulanslarla hızlı ve etkin şekilde müdahale edilecek.

İstasyonun hizmete girmesiyle birlikte Yenice Mahallesi ve çevresinde yaşayan vatandaşların hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi ve acil vakalara müdahale süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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