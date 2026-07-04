Detoks yerine dengeli beslenme önerisi

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Diyetisyeni Deniz Mutluer, yaz aylarında sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü için kısa süreli detoks uygulamaları yerine dengeli, sürdürülebilir ve doğal beslenme düzeninin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Yaz aylarında havaların ısınması, günlerin uzaması ve açık havada geçirilen sürenin artmasıyla birlikte sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemenin daha kolay hale geldiğini belirten Diyetisyen Deniz Mutluer, bu dönemin kilo kontrolü sağlamak ve daha aktif bir yaşam tarzına geçmek için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Güneş ışığının daha fazla alınmasının D vitamini sentezini desteklediğini, biyolojik ritmin düzenlenmesine ve enerji seviyelerinin korunmasına katkı sağladığını belirten Mutluer, yaz aylarında beslenme düzeninde mevsiminde yetişen sebze ve meyvelere ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Besin öğeleri açısından oldukça zengindir"

Mutluer, "Semizotu, enginar, kabak, kuşkonmaz, çilek, kiraz ve dut gibi mevsim ürünleri hem lezzetli hem de besin öğeleri açısından oldukça zengindir. Yüksek, lif içerikleri sayesinde sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur, tokluk süresini artırır ve günlük beslenme düzeninin daha dengeli olmasını destekler" dedi.

"Vücudun etkili bir detoks sistemi var"

Detoks olarak adlandırılan beslenme modellerinin zaman zaman yanlış yorumlanabildiğine dikkat çeken Mutluer, insan vücudunun son derece etkili bir detoksifikasyon sistemine sahip olduğunu belirterek, karaciğer, böbrekler, akciğerler, cilt ve bağırsakların sürekli çalışarak metabolizma sonucu oluşan atıkların ve zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Mutluer, kilo vermek ya da sağlıklı yaşamı sürdürmek amacıyla uzun süreli açlıkların, yalnızca sıvılardan oluşan diyetlerin veya vücudu strese sokabilecek aşırı kısıtlayıcı beslenme modellerinin doğru bir yaklaşım olmadığını söyleyerek, bunun yerine sürdürülebilir ve dengeli beslenmenin daha sağlıklı bir yöntem olduğunu kaydetti. Yaz aylarında fiziksel aktivitenin artmasıyla birlikte protein alımına da özen gösterilmesi gerektiğini belirten Mutluer, kas dokusunun dinlenme sırasında bile enerji harcayan metabolik olarak aktif bir doku olduğunu ifade etti.

"Sağlıklı beslenmenin önemli bileşenlerinden biri de yağlardır"

Mutluer, "Her yaşta kas kütlesinin korunması büyük önem taşıyor. Kaliteli protein kaynaklarının öğünlere dengeli şekilde dağıtılmasının tokluk hissini artırır ve günlük enerji ihtiyacını karşılanmasına katkı sağlar. Uygun pişirme yöntemleri tercih edildiğinde hindi, tavuk, balık, yağsız kırmızı et ve yumurta önemli protein kaynaklarıdır. Kinoa, karabuğday, mercimek ve nohut gibi bitkisel protein kaynakları da sağlıklı seçenekler arasında yer alır. Sağlıklı beslenmenin önemli bileşenlerinden biri de yağlardır. Özellikle omega-3 yağ asitlerinin kalp ve damar sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Somon, uskumru, ceviz ve keten tohumu omega-3 açısından zengin besinler arasında yer alır. Zeytinyağı ve avokado gibi doymamış yağ kaynakları da porsiyon kontrolü sağlandığında dengeli beslenme planının değerli parçaları olabilir. Karbonhidrat seçiminde ise rafine ürünler yerine kaliteli karbonhidrat kaynaklarına öncelik verilmesi gerekir. Tam tahıllar, yulaf, karabuğday, kinoa ve baklagiller lif, vitamin ve mineral içerikleri sayesinde daha uzun süre tokluk sağlar ve enerji seviyelerinin dengeli seyretmesine katkı sunar" dedi.

Mutluer, yaz aylarında sağlıklı yaşamın yol haritasının kısa süreli detoks uygulamaları yerine mevsiminde yetişen sebze ve meyveler, yeterli protein kaynakları, kaliteli yağlar ve doğru karbonhidratlardan oluşan dengeli bir beslenme düzeniyle mümkün olduğunu belirterek, düzenli hareket ve yeterli su tüketiminin de bu sürecin vazgeçilmez unsurları olduğunu söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı