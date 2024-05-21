Yaza girmeden sağlıklı bir cilt için ne yapmalıyız? Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay Haberler.com'a anlattı

Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Doğanay, yaz öncesi cilt bakımı konusunda tavsiyelerde bulundu.

YAZ AYINA GİRMEDEN ÖNCE CİLDE HANGİ BAKIMLAR YAPILMALI?

Yaz ayına girmeden önce cildimize hangi bakımları yapmalıyız? sorusuna cevap veren Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay, "Yaz ayı bizim için çok önemli bir ay. Çünkü lekeler özellikle güneşle beraber daha da artmakta o yüzden yapmamız gerekenleri basitçe özetleyeyim. Öncelikle yaz kış demeden güneş kremlerimizi mutlaka sürmeliyiz. Yazın sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde en az iki defa güneş kremlerimizi mutlaka uygulayalım. İkincisi kesinlikle güneşle beraber kuruyan cildimizi daha fazla nemlendirmek için mezoterapi yapılmalı. Şu an en çok gençlik aşısı yapılıyor. Üçüncüsü günlük 2,5 litre suyumuzu içmeyi unutmayalım. Son olarak yaza girmeden önce botoksumuzu yaptıralım. Çünkü güneşle beraber gözlerimizi kısacağımız için kaz ayaklarımızdaki kırışıklıklar daha da derinleşecektir." ifadelerini kullandı.