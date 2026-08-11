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Yozgat'ta Yaz Spor Okullarında Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Yozgat'ta Yaz Spor Okullarında Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi
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Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Merkez Yaz Spor Okulları'nda eğitim gören 256 kursiyer çocuğa 'Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi' verildi. Diş hekimleri Merve Sandalcı ve Saadet Sultan Yıldırım, doğru diş fırçalama, sağlıklı beslenme ve diş yaralanmalarını önleme konularında bilgilendirme yaptı. Eğitimlerle çocukların erken yaşta bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi 2026 yılı Yönetim Kararlılık Beyanı doğrultusunda, Yozgat Merkez Yaz Spor Okullarında eğitim gören kursiyerlere yönelik 'Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi' düzenlendi.

Diş hekimleri Dt. Merve Sandalcı ve Dt. Saadet Sultan Yıldırım tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde; doğru diş fırçalama teknikleri, sağlıklı beslenme ile diş yaralanmaları ve travmalarını önleyici tedbirler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tekvando, basketbol, voleybol, badminton, güreş ve jimnastik branşlarında eğitim gören toplam 256 kursiyer çocuğa ulaşan eğitimlerle, çocukların erken yaşta ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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