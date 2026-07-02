Yaz aylarında vajinal enfeksiyonlara dikkat

Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, deniz ve havuz kullanımının yaygınlaşmasıyla vajinal enfeksiyonların görülme sıklığını artırabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya, kaşıntı, kötü kokulu akıntı, yanma ve rahatsızlık hissi gibi belirtilerle ortaya çıkan vajinal enfeksiyonlardan korunmak için yaz döneminde hijyen ve doğru alışkanlıklara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Yaz mevsiminde yükselen hava sıcaklığı ve artan nem, kadınlarda sık görülen jinekolojik sorunlardan biri olan vajinal enfeksiyonların daha yaygın görülmesine zemin hazırlayabiliyor. Deniz ve havuz kullanımının artması, uzun süre ıslak mayo ile kalınması ve uygun olmayan hijyen uygulamaları vajinal floranın doğal dengesini bozarak enfeksiyon riskini artırabiliyor. Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya, yaz aylarında vajinal sağlığın korunmasına yönelik önlemlerin önem kazandığını belirtti.

Günlük alışkanlıklar enfeksiyon gelişiminde etkili olabiliyor

Antibiyotik kullanımı, bağışıklık sisteminin zayıflaması, diyabet, yetersiz sıvı tüketimi ve vajinal duş uygulamalarının enfeksiyon riskini artırabildiğini belirten Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya, "Hamilelik ve menopoz gibi hormonal değişim dönemleri de vajinal florayı etkileyebilmektedir. Korunmasız cinsel ilişki, partner değişikliği ve kontrolsüz cinsel yaşam da enfeksiyon gelişimine zemin hazırlayabilmektedir. Günlük pratikte en sık karşılaştığımız nedenler arasında günlük pedlerin uzun süreli kullanımı, vajinal duş alışkanlığı, yetersiz su tüketimi ve bilinçsiz ilaç kullanımı yer almaktadır. Kimyasal içerikli bazı hijyen ürünlerinin sık kullanımı da vajinal floranın doğal yapısını bozabilmektedir" diye konuştu.

Akıntının rengi ve kokusu önemli ipuçları verebilir

Vajinal enfeksiyonlarda görülen belirtilerin enfeksiyonun türüne göre değişiklik gösterebildiğini belirten Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya, "Anormal akıntı, kaşıntı, kötü koku, yanma hissi ve genital bölgede hassasiyet en sık görülen belirtiler arasındadır. Akıntının görünümü enfeksiyonun kaynağı hakkında önemli bilgiler verebilir. Mantar enfeksiyonlarında genellikle beyaz renkli ve peynirimsi bir akıntı görülürken, bakteriyel vajinoziste gri-beyaz renkli ve kötü kokulu akıntı ön plana çıkmaktadır. Trikomoniyazis gibi bazı enfeksiyonlarda ise sarı-yeşil renkli köpüklü akıntı görülebilmektedir. Özellikle kötü koku, yoğun kaşıntı ve akıntıdaki belirgin değişikliklerin dikkate alınması gerekir" dedi.

Doğru tanı tedavi planlamasında önem taşıyor

Vajinal enfeksiyonlarda belirtilerin benzer olabilmesine rağmen enfeksiyona neden olan etkenlerin farklılık gösterebildiğini belirten Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya, "Bu nedenle öncelikle şikayetlerin doğru değerlendirilmesi gerekir. Pelvik muayene, vajinal pH ölçümü ve gerekli durumlarda alınan örneklerin incelenmesi enfeksiyonun kaynağının belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Mantar, bakteri veya parazit kaynaklı enfeksiyonlar birbirinden farklı özellikler gösterdiği için yaklaşım da buna göre planlanmaktadır. Doğru değerlendirme yapılmadan kullanılan ürünler veya rastgele ilaç tercihleri süreci uzatabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar kronikleşme riskini artırabiliyor

Sık tekrarlayan vajinal enfeksiyonların yalnızca geçici bir rahatsızlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya, "Bazı kadınlarda enfeksiyonlar yılda birden fazla kez tekrarlayabilmektedir. Bu durum günlük yaşamı, sosyal hayatı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle kaşıntı, kötü kokulu akıntı ve yanma gibi şikayetlerin sık aralıklarla tekrar etmesi durumunda altta yatan nedenlerin değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bilinçsiz ilaç kullanımı veya şikayetlerin göz ardı edilmesi enfeksiyonların kronikleşmesine zemin hazırlayabilir. Tekrarlayan enfeksiyonlar bazı durumlarda diyabet, bağışıklık sistemiyle ilgili sorunlar veya vajinal floranın bozulmasına neden olan farklı faktörlerle ilişkili olabilmektedir" açıklamasını yaptı.

Her enfeksiyon aynı şekilde tedavi edilmiyor

Vajinal enfeksiyonlarda tedavi yaklaşımının enfeksiyona neden olan etkene göre değiştiğini belirten Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya şöyle konuştu:

"Mantar enfeksiyonlarında antifungal ilaçlar, bakteriyel enfeksiyonlarda uygun antibakteriyel tedaviler, parazit kaynaklı enfeksiyonlarda ise farklı tedavi seçenekleri kullanılabilmektedir. Bu nedenle daha önce kullanılan bir ilacın benzer şikayetlerde tekrar kullanılması her zaman doğru bir yaklaşım olmayabilir. Her enfeksiyonun nedeni farklı olabileceği için kişiye özel değerlendirme önem taşımaktadır. Bilinçsiz ilaç kullanımı bazı durumlarda şikayetlerin tekrarlamasına veya enfeksiyonun kronikleşmesine neden olabilmektedir."

Yaz aylarında alınacak basit önlemler koruyucu olabilir

Yaz döneminde vajinal sağlığın korunmasına yönelik bazı basit önlemlerin önem taşıdığını belirten Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya, "Deniz veya havuz sonrasında ıslak mayo ile uzun süre kalınmamalıdır. Pamuklu iç çamaşırları tercih edilmeli, genital bölgenin hava almasına dikkat edilmelidir. Gereksiz hijyen uygulamalarından kaçınılmalı ve vajinal duş yapılmamalıdır. Yeterli su tüketimi de genel sağlık açısından olduğu kadar vajinal floranın korunmasına da katkı sağlayabilmektedir. Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan kaşıntı, kötü kokulu akıntı, yanma ve tahriş gibi şikayetlerin göz ardı edilmemesi önem taşımaktadır" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı