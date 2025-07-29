Yaylada Rahatsızlanan Kadına Ambulans Helikopterle Ulaşım

Yaylada Rahatsızlanan Kadına Ambulans Helikopterle Ulaşım
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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Sultan Murat Yaylası'nda rahatsızlanan 30 yaşındaki kadın, hızlı bir şekilde ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Olay, hasta yakınlarının Acil Çağrı Merkezi'ne başvurmasıyla başladı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaylada rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Sultan Murat Yaylası'nda rahatsızlanan 30 yaşındaki kadının yakınları, Çaykara ilçesine seyir halindeyken 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans talebinde bulundu.

Halk arasında beyin damar hastalığı olarak da bilinen serebrovasküler hastalık olabileceği düşünülen kadına 17.16'da kara ambulansıyla ulaşıldı.

Hasta daha sonra Of ilçesinde bulunan uygun iniş alanında 18.05'te ambulans helikoptere teslim edildi.

Ambulans helikoptere alınan hasta, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne yaklaşık 20 dakikada ulaştırılarak, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Sağlık
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