Yaşlıların Sorunlarına Çözüm Arayışı: 2'nci Yaşlılık Şurası Öncesi Çalıştaylar Başlıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla 2'nci Yaşlılık Şurası kapsamında 11-15 Ağustos'ta 81 ilde 'İl Yaşlılık Çalıştayları' düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri koordinasyonunda, yaşlanma olgusunu çok boyutlu sosyal politikalarla ele almak ve daha kapsayıcı politikalar geliştirmek amacıyla 81 ilde, kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve yaşlı bireylerin katılımıyla Yaşlılık Çalıştayları yapılacak.

'2'NCİ YAŞLILIK ŞURASI'NA ZEMİN HAZIRLAYACAK'

Yaşlıların, ailenin kuşaklar arası hafızası ve toplumsal değerlerin taşıyıcısı olduğu yaklaşımı doğrultusunda, ekim ayında düzenlenecek olan 2'nci Yaşlılık Şurası'na zemin hazırlayacak çalıştaylar, 11-15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Çalıştaylarda, yaşlıların illerdeki güncel durumları ele alınacak, sosyal, ekonomik ve sağlık temelli sorunlar ile ihtiyaçlar tespit edilecek. Ayrıca, illere özgü çözüm önerileri oluşturulacak ve iyi uygulama örnekleri paylaşılacak. Çalıştaylardan elde edilen bulgular ve öneriler, 'Yaşlılık Saha Araştırması' ve 'Yaşlılık Literatür Araştırmaları' ile birlikte 2'nci Yaşlılık Şurası'nın gündemini oluşturacak. Bu sayede yaşlılara yönelik etkili ve sürdürülebilir politikalar, doğrudan sahadan gelen verilerle şekillendirilecek. Bu çalışmalarla, yaşlıların, ailelerinin ve ilgili kurumların ihtiyaç ve önerileri doğrudan şuraya taşınacak. Yaşlıların ihtiyaçlarına yönelik kanıta dayalı ve hak temelli politikalar geliştirilmesine katkı sağlanacak.

'ETKİLİ POLİTİKALAR OLUŞTURACAĞIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada çalıştayların yaşlı bireylerin görüş ve önerilerinin politika yapım süreçlerine taşınmasında önemli bir rol oynayacağına dikkati çekerek, "Bu çalıştaylar sayesinde, yaşlılarımızın tecrübe ve irfanından faydalanarak daha kapsayıcı ve etkili politikalar oluşturacağız. Şuraya sunulacak veriler, Türkiye'nin değişen demografik yapısına uygun, yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırma yolunda bize rehberlik edecek" dedi.