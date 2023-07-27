Yaşlıların hayatı, sanat terapisiyle zenginleştiriliyor

ANKARA Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Sanat Terapisi Yoluyla Yaşlıların Yaşamlarını Zenginleştirme Projesi' kapsamında evde ve huzurevlerindeki yaşlılar için çeşitli etkinlikler düzenleyip, hayatlarını zenginleştiriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşlıların ve bakıcıların evde, huzurevlerinde ve bakımevlerinde duygusal ve zihinsel iyi oluş hallerine katkı sağlamak amacıyla 'Sanat Terapisi Yoluyla Yaşlıların Yaşamlarını Zenginleştirme Projesi' hazırladı. Erasmus Plus Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje ile yaşlılar için el sanatları, müzik, edebiyat gibi çeşitli alanlarda etkinlikler düzenlenerek hayatları zenginleştiriliyor. Proje, Ankara'daki bir otelde düzenlenen programla tanıtıldı. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, "Geçmişten getirdikleri tecrübeleri ile rehber edindiğimiz yaşlılarımıza, vefamızı sergileyerek yaşamlarının kolaylaştırılması bireysel olduğu kadar toplumsal ve kurumsal olarak her birimizin ortak vazifesidir. Bakanlığımız bu hususta çeşitli politikalar oluşturduğu hizmet modellerinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarını son derece hassasiyetle sürdürmektedir. Büyüklerimizin yalnızca fiziksel değil; duygusal ve sosyal ihtiyaçlarının desteklenmesini sağlamak il müdürlüğü olarak temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır. Uzun yıllar ülkemiz için emek veren çınarlarımızın yaşlılık süresince de aktif ve üretken bir şekilde toplum hayatının içinde yer almaları son derece önem arz etmektedir" dedi.

Koçyiğit, kültürel düzeyde en güzel şekilde yaşlanmanın, kaliteli bir yaşamın sunulmasının il müdürlüğünün en önemli vazifelerinden biri olduğunu belirterek, "Aktif yaşlanmanın kilit noktası; yeni insanlar tanımak, yeni yerler keşfetmek ve yeni deneyimler yaşamaktan geçmektedir. Sanat ise bu kapının anahtarı olarak ruhsal açıdan bireylerin manevi doyumuna ulaşmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Yaşlılarımızın yaşamlarının sanat terapisi uygulamaları vesilesiyle güçlendirilmesi ve hem duygusal hem de sosyal yönüyle destek mekanizmasının sağlanması amacıyla hayata geçirdiğimiz sanat terapisi yoluyla yaşlıların yaşamını zenginleştirme projemizin verimli olmasını diliyorum" diye konuştu. Koçyiğit'in konuşmasının ardından Seyranbağları Huzurevi sakinlerinden oluşan Genç Büyükler Türk Halk Müziği Korosu mini konser verdi.