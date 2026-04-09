Haberler

"Yapay zeka" kanserin akıllı tanı ve tedavi seçeneğinde onkologlara yardımcı oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'daki Anatolia Hospital Lara Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümünden Prof. Dr. Hakan Şat Bozcuk: - "Birtakım tedavilerin ne kadar faydalı, o tedavi sonrasında gidişatın ne kadar iyi olacağını öngörmede yapay zeka modelleri onkologlara yardımcı olabiliyor" - "Genetik yazılımımızı değiştiremeyiz ama yaşam tarzımızı, çevresel faktörleri değiştirerek kanser olma riskini yüzde 50 düşürebiliriz"

Antalya'daki Anatolia Hospital Lara Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümünden Prof. Dr. Hakan Şat Bozcuk, bazı yapay zeka modellerinin kanserin tanısı ve tedavi seçeneğini öngörmede onkologlara yardımcı olabildiğini belirtti.

Akciğer, meme, jinekoloji, sindirim sistemi başta olmak üzere farklı kanserlerin tedavisinde önemli başarılara imza atan, yapay zeka alanında da bilimsel yayınları bulunan Bozcuk, AA muhabirine, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kanserin görülme sıklığının arttığını söyledi.

Kanser sıklığının dağılımının farklılık gösterdiğini anlatan Bozcuk, sağlıklı beslenmenin, ideal kiloya yakın olmanın, hareketli yaşamın, sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın kanser oluşum riskini azalttığını vurguladı.

Bozcuk, belirli yaş gruplarında rutin taramaların önemine işaret ederek, kanser tedavisinde ilaç, cerrahi, ışın tedavisi, nükleer tıp, patoloji ve radyoloji takım çalışmasıyla kanser tedavisi yaptıklarını aktardı.

Onkolojide yapay zekayla ilgili yazılımların ve yayınların son beş yılda ciddi oranda arttığını anlatan Bozcuk, şunları kaydetti:

"Örneğin tanıda kullanabiliyoruz. Patolog, kanserli hücreyi tanımada yapay zeka modellemelerinden yararlanabiliyor. Radyolog, tomografide, mamografide veya akciğer röntgeni açısından görmüş olduğu anormal bir durumun kanser olma riskini yapay zeka modelleri üzerinden hesaplayabiliyor. Birtakım tedavilerin ne kadar faydalı olacağını, o tedavi sonrasında gidişatın ne kadar iyi olacağını öngörmede yapay zeka modelleri onkologlara yardımcı olabiliyor. Radyasyon onkologları, ışın tedavisi verecekleri noktayı iyi bir şekilde tanımlamada ve bunu en etkin ve hassas biçimde yapmada, yapay zeka modellemelerinden faydalanabiliyor. Bir genetik hasar söz konusu olduğunda, ona en uygun ilacı bulma verme ve bunu planlama eldeki seçeneklerden ayıklama, filtreleme noktasında yapay zeka yardımcı olabiliyor."

"Basit önlemlerle kanserden yüzde 50 korunabiliriz"

Hastalar tetkik yaptırdıktan sonra sonuçlarını yapay zeka uygulamalarına sordurmak yerine hekimine başvurması gerektiği uyarısında bulunan Bozcuk, yapay zeka modellerinin hiçbir zaman onkoloğun, patoloğun, radyoloğun yerini alamayacağını ancak hekimlere yardımcı olabileceğini belirtti.

Bozcuk, kendisinin geliştirdiği yapay zeka programının olduğunu ve uygun hastada bunu kullanabildiğini ifade ederek, "Belirgin bir mutasyonu olan, belirgin tür kanser olan bir hastada eldeki ilaç seçeneklerini sırayla kullanmak gerektiği konusunda öneride bulunan sistemler, yazılımlar var. Bu tür yayınlar var." dedi.

Basit önlemler alarak, güzel sonuçlara ulaşılabileceğine işaret eden Bozcuk, "Yediğimiz, yemediğimiz, yürüdüğümüz adım, yürümediğimiz adım günün sonunda bizim riskimizi belirleyen faktörlerden. Genetik yazılımımızı değiştiremeyiz ama yaşam tarzımızı, çevresel faktörleri değiştirerek kanser olma riskini yüzde 50 düşürebiliriz. Çalışmalar bunun mümkün olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

