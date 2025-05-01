Yapay Zeka ile Kanser Hastalarının Duyguları Görselleştirildi

12.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde yapay zeka hastaların umudunu resmetti

Onkoloji kongresinde hastaların iç dünyası yapay zekayla görselleştirildi

ANTALYA - 12.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde açılan sergide, kanser hastalarının tanıdan tedaviye yaşadığı duygular yapay zeka teknolojisiyle resmedildi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, "Bu sergi, hastalarımıza onların yalnız olmadığını gösteren güçlü bir mesajdır" dedi.

23-27 Nisan tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşen Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi kapsamında düzenlenen sergi, kanserle mücadele eden hastaların yaşadığı duyguları yapay zeka ile görselleştirdi. Kongre boyunca sergilenen görseller, tanı anındaki belirsizlikten tedavi sürecindeki umutlara, sağlığa kavuşma anındaki sevinçten yalnızlık hissine kadar pek çok duyguyu yansıttı.

"Hedefimiz, kanseri yalnızca tıbben değil duygusal olarak da yenmek"

Kongreyi değerlendiren Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, Türkiye'de aktif görev yapan bin 283 tıbbi onkolog bulunduğunu hatırlatarak, "Her yıl çok sayıda yeni kanser tanısı konulduğunu düşündüğümüzde, bu sayı hastalarımızla bire bir ilgilenebilen, son derece yetişmiş ve tecrübeli bir ekip olduğumuzu gösteriyor. Medikal onkolojinin en önemli kısmı, hastalarımıza kanserin ilk tanı anından evre 4 dediğimiz ileri evrelere kadar her aşamada eşlik etmek. Onların sağ kalımını artırmak, yaşam kalitelerini iyileştirmek ve bu zorlu düşmanla onları asla yalnız bırakmamaktır" dedi.

Kongreye uluslararası düzeyde önemli isimlerin katıldığını belirten Karadurmuş, "Sözlü bildirilerin sunulduğu, güncel gelişmelerin izlendiği bilimsel anlamda güçlü bir kongre gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Bu görseller, hastaların yaşadığı iç dünyayı temsil ediyor"

Kongre kapsamında yer alan serginin önemine değinen Prof. Dr. Karadurmuş, "Bu gördüğünüz fotoğraflar aslında hastalarımızın tanıyı aldıkları gün, tedaviyle kanseri yendikleri an ya da süreç boyunca yaşadıklarının yapay zeka tarafından görselleştirilmiş hali. Bazılarında yalnızlık, bazılarında ne olacağını kestirememenin kaygısı var. Ama çoğunda, sonunda yaşanan sevinç, yakınlarıyla paylaşılan mutluluk, haykırarak atılan çığlık ve o zorlu düşmanı yenmenin gururu var" dedi.

Karadurmuş, serginin taşıdığı mesajı şu sözlerle özetledi: "Bu resimler, hastalarımızın yalnız olmadığını, medikal onkologlarıyla, sağlık çalışanlarıyla ve tüm mücadele ortaklarıyla bu yolu birlikte yürüdüklerini gösteren çok anlamlı bir işarettir."