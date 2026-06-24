Yalova'da UMKE'nin gönüllü ordusu büyüyor

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'ne (UMKE) 15 yeni gönüllü daha katılıyor. Dört gün süren eğitim programının sonunda ekibe dahil olacak yeni personelle birlikte Yalova'daki UMKE gönüllü sayısı 120'ye ulaştı.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Sorumlusu Mustafa Ülker, UMKE bünyesinde uzman hekim, hekim, hemşire, paramedik, acil tıp teknisyeni ile laboratuvar, röntgen ve diğer sağlık personelinin görev aldığını söyledi. Ülker, eğitimlerin iki aşamadan oluştuğunu belirterek, "Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri eğitimi iki parçadan oluşuyor. UMKE Temel Eğitimi ile Medikal Kurtarma Eğitimi olarak planlandı. Temel eğitimi tamamladık, bugün de medikal kurtarma eğitimimizin ikinci günündeyiz. Teorik eğitimler bitti, arkadaşlarımız enkaz çalışmaları ve diğer etaplarla eğitimlerini tamamlayacak" dedi.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Oktay Şimşek de afet ve olağanüstü durumlara karşı hazırlıkların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Şimşek, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla planlamalar yaptıklarını belirterek, UMKE ekiplerinin bu hazırlıkların önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Yıl içerisinde hem UMKE bazında hem de hastanelerde tatbikatlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Şimşek, afetlere her an hazır olmaya çalıştıklarını söyledi.

Eğitime katılan gönüllüler arasında yer alan ikiz kardeşler Nurşen ve Nursen Tekin de afetlerde görev almak için UMKE'ye katıldıklarını anlattı. Acil sağlık hizmetlerinde 15 yıldır görev yaptığını belirten Nurşen Tekin, daha önce 112 bünyesinde çeşitli afetlerde görev aldığını ifade ederek, "Bundan sonra da UMKE olarak görev almak istiyorum. Dört gündür çok güzel eğitimler aldık. Eğitimcilerimiz çok donanımlı, bize de çok faydaları oldu. Ülkemizde herhangi bir afet olduğunda gönüllü olarak görev almak isterim" diye konuştu.

İkiz kardeşi Nursen Tekin ise 1999 Yalova depremini birebir yaşadığını belirterek, "İnsanların nasıl çaresizlikler yaşadığını gördüğüm için gönüllü olarak UMKE'ye katıldım. Kardeşimle birlikte UMKE'de görev almak istedik. Zaten biz ayrılmaz ikiziz" ifadelerini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı