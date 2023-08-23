Yalova'da deprem ve trafik kazası tatbikatları yapıldı

Yalova'da kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin katılımıyla deprem ve trafik kazası tatbikatları gerçekleştirildi. Tatbikatlarda arama kurtarma ekipleri yaralıları kurtararak hastanelere sevk etti.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen UMKE, Afad, itfaiye ve 8 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği enkaz ve trafik kazası temalı tatbikatlar gerçeğini aratmadı.

Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi Tatbikat Alanında gerçekleşen tatbikata yaklaşık 100 kişi katıldı. Tatbikat öncesi gazetecilere bilgi veren Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetler Sağlık Hizmetleri Birimi UMKE sorumlusu Mustafa Ülker, "Bizim faaliyetimiz içinde bulunan İl Tatbikatını gerçekleştireceğiz. Faaliyet çerçevesinde burada ulusal medikal sağlık ekiplerinden 5 tim bulunmakta. Şu anda 35 kişi tüm idari birimlerle birlikte. Keza 8 tane AFAD da dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarımız bulunmaktadır. Burada trafik kazası etabı enkaz etaplarımızı gerçekleştireceğiz. Her STK'nın en az 2 tane enkaz etabı yapması hedefleniyor. İtfaiyemizle birlikte de bir trafik kazası senaryosu üzerinde çalışacağız. Trafik kazası senaryosu üzerinde de triyaj, olay yeri yönetimi, kurtarma çalışmalarının tamamlanması ve hastaneye nakil hepsi bir komplike bir şekilde işlenecek. Burada hedef ekiplerin birlikte çalışması, koordinasyonun sağlanması. Herkes kendi içinde bir ekip ama birlikte çalışacağımız zaman büyük bir ekip olarak çalışıyoruz" dedi.

Ardından ilk tatbikat enkaz üzerinde yapıldı. Tatbikat senaryosu gereği ekipler deprem sonrası yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Önce yaralıların yerleri AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri tarafından belirlendi. Ekipler yaralıya enkaz içinde ulaştıktan sonra UMKE ekipleri de yaralıyı sedyelerle enkazdan çıkarttı ve hastaneye sevk etti.

Trafik temalı tatbikat ise eski Yalova Devlet Hastanesi bahçesinde yapıldı. Tatbikat senaryosuna göre enkaz çalışmasından dönen Mahalle Afet Gönüllüleri'ni taşıyan minibüs kaza yaptı. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan yaralılar Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler burada yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. - YALOVA