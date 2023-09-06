Yahşihan İlçesinde Mobil Sağlık Hizmeti Veriliyor

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı 7 köy, mezra ve yaylada yaşayan vatandaşlara haftanın 3 günü mobil sağlık hizmeti sunulmaktadır. Mobil sağlık ekibi, köy ziyaretlerinde kan şekeri ve tansiyon takipleri yapmakta, kronik hastalıklara karşı eğitim vermektedir. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan bu hizmette, sağlık memurları vatandaşların taleplerini dinlemekte ve destek vermektedir.