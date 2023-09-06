Yahşihan İlçesinde Mobil Sağlık Hizmeti Veriliyor
Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı 7 köy, mezra ve yaylada yaşayan vatandaşlara haftanın 3 günü mobil sağlık hizmeti sunulmaktadır. Mobil sağlık ekibi, köy ziyaretlerinde kan şekeri ve tansiyon takipleri yapmakta, kronik hastalıklara karşı eğitim vermektedir. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan bu hizmette, sağlık memurları vatandaşların taleplerini dinlemekte ve destek vermektedir.
Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce ilçeye bağlı 7 köy, mezra ve yaylada yaşayan vatandaşlara haftanın 3 günü mobil sağlık hizmeti sunuluyor.
İlçe Sağlık Müdürlüğü Mobil Sağlık ekibi, ziyaret ettikleri köylerde sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşların kan şekeri ve tansiyon takiplerini yapıyor.
Ayrıca kronik hastalıklara karşı eğitim veren ekip, ilaç kullanımları konusunda da vatandaşlara destek veriyor.
Köy ziyaretlerine katılan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, ebe İlkay Durmaz ve sağlık memuru Ahmet Çakıl, sağlık hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinliyor.
Mobil sağlık hizmeti alan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.